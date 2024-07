Dans le festival offensif de l’OL samedi face à Chassieu-Décines (7-0), la jeunesse lyonnaise a réussi à se mettre en évidence. Pour leurs débuts avec le groupe pro, Romain Perret et Enzo Molebé ont réussi à trouver le chemin des filets.

Il est coutume de dire qu’il ne faut pas tirer de conclusions hâtives d’un premier match amical. Ce fut le cas samedi soir au GOLTC dans la large victoire de l’OL contre Chassieu-Décines (7-0). Face à la formation de National 3, les hommes de Pierre Sage n’ont même pas laissé des miettes. Mais cela ne veut pas pour autant dire que les Lyonnais ont le matériel pour tenir la dragée haute au PSG cette saison. Pour le titre de Ligue 1, il faudra encore attendre plusieurs semaines, voire des mois, pour savoir si le redressement lyonnais du premier semestre 2024 s’inscrit sur la durée ou non. Seulement, chaque pré-saison est l’occasion pour certains de se mettre en évidence. Et quand on connait la qualité de la formation à la lyonnaise, la période de rentrée est souvent synonyme de courte promotion pour certains jeunes.

Cette saison, Chaïm El Djebali, Romain Perret et Enzo Molebé ont eu les grâces de Pierre Sage. Présents depuis la reprise le 5 juillet, ils ne sont pas redescendus d’un étage avec la reprise de la réserve jeudi. Au contraire, ils ont fait partie intégrante du dispositif mis en place par le coach samedi pour le premier amical. Un début de récompense. "Je suis bien content des trois jeunes qui ont intégré le groupe avec nous depuis la reprise. Ils sont de trois générations différentes, mais jusqu’à maintenant, ils nous montrent que c’était logique qu’ils soient avec nous pour cette préparation."

Des points marqués en vue du stage ?

Lui, l’ancien éducateur et éphémère directeur de l’Académie, ne peut qu’avoir le sourire au moment de dire du bien de ses jeunes ouailles. Samedi, il faut dire qu'El Djebali et Perret n’étaient pas forcément dépaysés. Une opposition contre Chassieu-Décines, ils connaissent bien, eux qui ont été des cadres de la réserve la saison dernière en National 3. Si l’international tunisien a été plus en dedans, peut-être en cherchant trop à faire ses preuves, Perret a lui montré ce qui avait été aperçu lors de l’exercice précédent : un bon travail dos au but, une capacité à s’excentrer pour libérer l’espace, mais aussi le sens du but.

Pour ses débuts en pros, le Gone a fait trembler les filets, de quoi valider la prestation de cette jeunesse lyonnaise, qui impressionne même les nouveaux. "Les jeunes sont très, très performants. J’aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeunes, Enzo (Molebé) a fait un très bon match, a souligné Moussa Niakhaté après la rencontre. Romain, Flo (Sanchez), Chaïm… je n’ai pas envie d’en louper un sinon il va m’engueuler (rires). Ils ont tous été performants, je suis super content pour eux."

Molebé s'est distingué

Le joli visage montré par cette jeunesse décomplexée peut-il lui ouvrir les portes du stage en Autriche ? Avec les déclarations récentes de Pierre Sage et de certains choix, on peut s’attendre à ce que certains soient du voyage afin de gagner encore en expérience. À seulement 16 ans, Enzo Molebé a le temps d’en acquérir, mais le jeune attaquant semble avant tout pressé. Il ne sert à rien de trop mettre en lumière un talent de l’Académie, l’épisode El Arouch en ayant refroidi plus d’un. Cependant, à la différence de ses comparses, l’international U18 français n’a eu le droit qu’à un quart d’heure dans cet amical.

Sage considérait-il que cela était encore trop prématuré de le lancer dans le grand bain ? En avouant que les gens pouvaient "penser que ça allait peut-être vite en besogne", l’entraîneur lyonnais a donné un élément de réponse. Seulement, sur le terrain, la différence d’âge ne s’est pas vue et Molebé s’est offert le luxe d’un doublé pour ses premiers pas en pros. De quoi recevoir les félicitations du staff. "Comme quoi, des fois, on peut sauter une classe, a poursuivi souriant Sage. Faudra-t-il encore rester dans cette classe un moment."

Car, même s’il est choyé au sein de l’Académie, le plus dur commence. À Lyon, les talents générationnels ont rapidement la pression. Certains arrivent mieux que d’autres à la gérer. Il ne restera plus qu'à voir de quel bois est fait Molebé.