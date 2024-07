OL : Niakhaté savoure "ce bel accueil et veut le rendre"

Comme Abner, Moussa Niakhaté a joué ses premières minutes avec l’OL samedi face à Chassieu-Décines. Bien qu’utilisé comme latéral gauche, le Sénégalais est content de son intégration.

Il dégage une fraîcheur qui fait du bien. Quand les suiveurs de Nottingham Forest louaient son état d’esprit et ses valeurs, Moussa Niakhaté semble en avoir convaincu plus d’un à l’OL depuis une semaine. En se présentant face à la presse samedi après la victoire lyonnaise contre Chassieu-Décines (7-0), le défenseur n'a pas tenu un discours écrit à l’avance et s’est tout simplement laissé porter par l’échange.

Il faudra bien évidemment attendre de voir quand les résultats seront moins positifs pour l’OL, mais Moussa Niakhaté a déjà mis une partie de l’environnement lyonnais dans sa poche. "J’ai été super bien accueilli, donc franchement il n’y a rien à dire là-dessus, que ce soit par les joueurs ou même par le personnel du club qui a été extraordinaire avec moi. Donc maintenant, c'est à moi de rendre tout ça. Petit à petit, je prends mes marques."

"Juste une mise en route, on va monter en puissance"

Débarqué dans la capitale des Gaules depuis lundi dernier, Niakhaté a fait ses premiers pas samedi sous le maillot lyonnais. Le tout à un poste de latéral gauche qu’il avait "occupé il y a très, très longtemps, donc ça me ramène dans ma jeunesse." Ayant joué 45 minutes dans cet amical, l’international sénégalais ne veut pas tirer de conclusion, car c’était "juste une mise en route. Mais je suis très content d’avoir fait mes débuts avec l’OL. On va maintenant monter en puissance."

S’intégrant chaque jour un peu plus dans le groupe lyonnais, Moussa Niakhaté va pouvoir profiter des dix jours de stage en Autriche pour parfaire la connaissance de ses coéquipiers sur et en dehors des terrains afin de donner le maximum de son potentiel. Et rapidement faire oublier les 31 millions d’euros mis sur la table par l’OL.