Sauf retournement de situation, Moussa Niakhaté devrait être un joueur de l’OL pour la saison à venir. À 28 ans, le défenseur sénégalais vient renforcer la défense centrale lyonnaise, même s’il n’est pas forcément le profil recherché initialement.

Jeudi a été une journée plutôt faste pour l’OL. Un an après avoir raté son oral, John Textor a cette fois-ci passé l’obstacle DNCG sans encombres. Le club lyonnais sera libre de ses mouvements durant le mercato estival, même s’il a sûrement dû faire des promesses au gendarme financier concernant de potentielles ventes. À cette bonne nouvelle s’est ajoutée celle de l’obtention du BEPF de Pierre Sage et donc d’une prolongation qui ne devrait plus tarder. Tous les voyants sont au vert et la bonne dynamique pourrait également se traduire au rayon du mercato.

Plus de quinze jours après l’ouverture du marché des transferts, l’OL tient bientôt sa première recrue estivale. Ce vendredi, Moussa Niakhaté doit débarquer entre Rhône et Saône pour passer sa visite médicale et ainsi valider son transfert en provenance de Nottingham Forest. À la recherche d’un défenseur central, la formation lyonnaise a donc ciblé ce poste comme premier renfort. Mais qui est Niakhaté ?

Un leader vocal mais posé

À 28 ans, le Lion de la Teranga est loin d’être un inconnu en France. D’abord parce qu’il y est né, lui le natif de Roubaix et y a fait ses classes à Valenciennes puis le temps d’une saison au FC Metz. Pourtant, en rejoignant l’OL, Niakhaté ne disputera que sa seconde saison en Ligue 1 après l’exercice avec le club messin. Parti jeune, le roc central a avant tout acquis de l’expérience en Bundesliga avec Mayence où il s’est révélé. Quatre saisons en Allemagne avec des prestations convaincantes qui l’ont poussé jusqu’aux Espoirs français avant de faire le choix du Sénégal. Dans un championnat reconnu pour aller à cent à l’heure, Moussa Niakhaté est rapidement devenu indispensable, au point de devenir capitaine de la formation allemande.

Ce leadership, c’est l’une des qualités qui ressort en premier quand il convient de parler du joueur de 28 ans. Que ce soit à Mayence ou à Nottingham Forest, les avis sont unanimes sur la mentalité de Niakhaté et sa capacité à être un leader vocal sur le terrain et en dehors. "Il est d’un calme et d’une sérénité assez déconcertante, nous a avoué Lee Clarke, œuvrant pour le site Nottingham Forest News. Il ne s’énerve jamais et est avant tout rassurant pour ses coéquipiers."

De plus, le suiveur du NFFC met en avant la force de caractère de l’ancien Messin et cela ne fera pas de mal à la défense lyonnaise. Même s’ils ont tenu la baraque la saison dernière, Jake O’Brien et Duje Caleta-Car n’étaient pas forcément des leaders vocaux. N’étant pas gêné par la barrière de la langue, Moussa Niakhaté va certainement amener un plus dans le secteur défenseur.

Pas le relanceur défensif espéré

Gaucher comme le souhaitait la direction lyonnaise, l’international sénégalais n'a pourtant pas le profil vraiment recherché par l’OL. Dans les Midlands, il n’a pas réellement brillé par son jeu au pied, en grande partie parce que Forest ne recherchait pas forcément la possession. Lee Clarke le décrit comme "un joueur propre avec le ballon, mais il ne prendra pas forcément de gros risques".

Ce n’est donc pas le profil de relanceur qui était ciblé à la fin de la saison, ce qui peut laisser penser que la cellule de recrutement réfléchit peut-être à un autre renfort, mais droitier et peut-être plus abordable financièrement. Car même si les chiffres divergent, l’arrivée de Niakhaté se fera entre 20 et 30 millions d’euros alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat (plus une en option). Cette somme importante va faire les affaires de Nottingham, à la recherche de liquidités.

Plombé par des blessures à Nottingham

Toutefois, en Angleterre, on s’interroge sur ce prix pour un joueur qui a notamment connu "trois blessures importantes depuis son arrivée. Une déchirure aux ischio-jambiers, ce qui lui a valu une indisponibilité de sept mois, ainsi qu'une luxation du coude et une blessure au poignet." Pas forcément titularisé par Nuno Espirito à la fin du dernier exercice, Moussa Niakhaté est un renfort intrigant.

Il doit sur le papier apporter une vraie plus-value dans le leadership, mais aussi dans l’engagement physique, avec "une aptitude dans le duel, mais aussi une vraie lecture du jeu pour savoir quand s’engager ou non. C’est un joueur vraiment régulier dans ses performances". Seulement, l’indemnité de son transfert soulève quelques interrogations pour un défenseur qui n’a joué que 37 matchs en deux saisons de Premier League.