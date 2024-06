Mercato : West Ham voudrait attirer O’Brien (OL)

Jake O’Brien face à Wesley Saïd lors de Lens – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Pisté par plusieurs clubs européens depuis le début du mercato, Jake O’Brien pourrait quitter l’OL cet été. West Ham serait sur le coup et aimerait prochainement proposer une offre aux dirigeants lyonnais.

Après sa belle saison avec l’Olympique lyonnais, Jake O’Brien pourrait déjà s’en aller. Selon The Athletic’s, West Ham insisterait pour recruter le joueur de l’OL. En effet, depuis le départ de Craig Dawson en hiver 2023 à Wolverhampton, le club londonien n’a plus la même solidité défensive. Ainsi, les dirigeants des Hammers chercheraient un nouveau défenseur central. Le club de la capitale britannique pourrait bientôt proposer une opération à la formation rhodanienne pour une somme d’environ 15 millions d’euros afin de s'offrir le jeune footballeur de 23 ans. John Textor et ses hommes pourraient écouter les offres pour le néo-international irlandais.

Le cas Benrahma pourrait faciliter la transaction

Recruté l’hiver dernier à West Ham, Saïd Benrahma devrait coûter près de 14,4 millions d’euros à l’OL cet été. En effet, les dirigeants lyonnais devraient sans doute lever son option d’achat, mais les Irons pourraient inclure l’achat de Jake O’Brien dans l’affaire. Le même média indique que les Anglais souhaiteraient conclure un accord dans lequel le dernier 6e de Ligue 1 n’aurait pas à dépenser la somme de l’option d’achat pour l’ailier algérien afin de simplifier un éventuel transfert de l'ancien de Crystal Palace. Ainsi, seulement un an après son arrivée dans le Rhône, le natif de Cork pourrait déjà quitter la Capitale des Gaules.