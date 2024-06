Jake O’Brien (OL) a fait ses débuts avec l’Irlande

Retenu pour la deuxième fois en sélection, Jake O’Brien a vécu sa première sélection avec l’Irlande mardi. Le défenseur de l’OL est entré à la mi-temps contre la Hongrie (2-1).

Tout va très vite pour Jake O’Brien et il n’est même pas sûr que le défenseur s’en rende compte lui-même. Il y a un an, il célébrait la montée du RWD Molenbeek en première division belge. Douze mois plus tard, O’Brien a signé à l’OL, fait ses débuts en Ligue 1, est devenu titulaire indiscutable et a même marqué en finale de Coupe de France. Plutôt que de s’arrêter en si bon chemin, le colosse de Cork a ajouté une nouvelle ligne à son CV depuis mardi soir. Retenu dans le groupe irlandais lors du dernier rassemblement, Jake O’Brien n’avait pas pu vivre sa première cape avec son pays. De nouveau sélectionné pour le rassemblement de juin, le Lyonnais est désormais international.

Quarante-cinq minutes de jeu

À l’occasion du match amical entre l’Irlande et la Hongrie (2-1) à Dublin, John O’Shea en a profité pour donner ses premières minutes au jeune défenseur (23 ans). Alors que le score était de parité à la pause, le sélectionneur irlandais n’a pas hésité à envoyer dans le grand bain O’Brien dès le début de la seconde mi-temps. Quarante-cinq minutes à domicile pour le numéro 22 avant d’espérer une deuxième sélection dans une semaine contre un adversaire bien coriace. Le 11 juin, l’Irlande affronte le Portugal sur ses terres.