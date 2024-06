Diani (OL) buteuse mais les Bleues chutent contre l’Angleterre (1-2)

Dans un stade Geoffroy-Guichard qui a sonné creux, l’équipe de France féminine n’a pas validé son ticket pour l’Euro 2025. Les Bleues se sont inclinées contre l’Angleterre (1-2), malgré un penalty de Kadidiatou Diani.

Deux salles, deux ambiances. Entre le match aller à Newcastle la semaine dernière et le retour à Geoffroy-Guichard mardi, les joueuses de l’équipe de France et de l’Angleterre ont soufflé le chaud et le froid. À Saint-Étienne et à seulement un mois et demi des Jeux Olympiques, un peu plus de dix mille spectateurs ont pris place dans l’enceinte des Verts pour encourager les protégées d’Hervé Renard. Loin, très loin des 42 000 Anglais présents à St James Park, quelques jours plus tôt. Le chemin est encore long, bien plus que celui qui doit mener les Bleues à l’Euro 2025. Mardi, les coéquipières de Wendie Renard ont pourtant raté l’occasion de se qualifier après seulement quatre matchs disputés dans ces éliminatoires. Battues par les Lionesses (1-2), les Bleues devront battre la Suède le 12 juillet prochain pour assurer cette présence à l’Euro.

Pas de première sélection pour Benyahia

Dans l’antre du voisin stéphanois, elles n’étaient que trois joueuses de l’OL titulaires (Renard, Bacha, Diani) contre quatre lors du match aller. Pour ce nouveau rendez-vous contre l’Angleterre, Hervé Renard avait choisi de laisser Delphine Cascarino sur le banc et ne l’a fait entrer qu’à la pause pour apporter du dynamisme au jeu français.

Il faut dire que les Bleues affichaient déjà deux buts de retard après 45 minutes suite aux réalisations de Stamway (21e) et Russo (34e). En manque d’inspiration offensive, l’équipe de France féminine ne s’est pas forcément rassurée et la réduction du score sur pénalty de Kadidiatou Diani, pour sa 100e sélection, n’a rien changé. La France conserve la tête de son groupe, mais l’écart s’est resserré avec la Suède et l’Angleterre.