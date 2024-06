OL - Mercato : une masse salariale qui pose forcément question

Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Cet été, le mercato de l’OL risque encore une fois de s’annoncer mouvementé. Entre désir de se renforcer en vue de l’Europe la saison prochaine et obligation de faire de la place dans l’effectif, la direction lyonnaise a du pain sur la planche.

L’officialisation prend un peu plus de temps que prévu, pourtant Pierre Sage sera bien l’entraîneur de l’OL la saison prochaine. Certains détails restent encore en discussion, mais la direction lyonnaise a clairement fait le choix de la continuité avec le coach de 45 ans. En sera-t-il de même au sein de l’effectif ? Avec la seconde partie de saison exceptionnelle, conclue par une qualification européenne et une finale de Coupe de France, la logique serait de dire oui. Pourquoi chambouler quelque chose qui a si bien fonctionné pendant six mois ?

Tout simplement parce que le bilan comptable du dernier semestre ne doit pas faire oublier la production et certains manques criants aperçus dans ce groupe. Avec l’Europe, il y a également une nouvelle échéance à prévoir dans le programme de la saison prochaine, mais de ce côté-là, c’est forcément un point positif plus qu’autre chose. Oui, il y aura des matchs et certainement de la fatigue en plus, mais la Ligue Europa va permettre à Pierre Sage de pouvoir faire tourner un peu plus comme il a pu le faire avec la Coupe de France ces six derniers mois. Ainsi, les égos de chacun seront mis de côté pendant que d’autres jeunes pousses comme Malick Fofana continueront à prendre de l’expérience.

Des recrues hivernales qui coûtent cher

Toutefois, cet été encore, le mercato ne s’annonce pas forcément des plus calmes entre Rhône et Saône. Dans une semaine, l’OL va avoir le droit à son oral annuel avec la DNCG et à un peu moins d’un mois de l’ouverture du marché des transferts, cela aura des conséquences positives ou négatives sur la marge de manœuvre de la cellule de recrutement. Avec les différentes entrées d’argent de ces derniers mois (vente de l’OL Reign et de l’OL féminin), John Textor a réussi à montrer au gendarme financier que ses paroles n’étaient pas qu’en l’air.

Le dossier lyonnais devrait être bien plus solide qu’il y a un an, mais forcément, à l’heure d’une nouvelle saison sans Ligue des champions, l’OL sait aussi qu’il ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Pendant les six premiers mois de la saison, la masse salariale a été encadrée avant que la DNCG ne lâche un peu de lest durant l’hiver. Cela a permis à Nemanja Matic, Saïd Benrahma et Orel Mangala entre autres de rejoindre les rangs lyonnais. Des recrues qui ont fait du bien, mais qui ont aussi un prix. Sur les transferts pour les deux derniers cités, mais aussi sur les comptes du club. En débarquant il y a six mois, les trois anciens de Premier League ont directement intégré le top 10 des salaires rhodaniens.

2,5 millions d'euros mensuels sur le départ

Sans dire que l’OL vit au-dessus de ses moyens, le club lyonnais a fait quelques sacrifices depuis deux saisons pour tenter d’avoir une équipe compétitive. Cela ne s’est pas forcément traduit dans les résultats sportifs, mais cet été 2024 semble être celui de la croisée des chemins. Il y a quelques mois, nos confrères de L’Équipe avaient détaillé les meilleurs salaires lyonnais en 2023-2024. Sur le top 10, sept se retrouvent aujourd’hui annoncés sur le départ pour un montant d’environ 2,5 millions mensuels au cumulé.

D’Alexandre Lacazette à Nicolas Tagliafico en passant par Rayan Cherki ou Anthony Lopes, les gros salaires risquent d’animer le mercato de l’OL. Par désir d’aller voir ailleurs ou simplement poussés vers la sortie. Avec des salaires déjà estimés à 320 et 300 000 euros, Cherki et Caqueret peuvent difficilement revendiquer plus au sein de leur club formateur. À l’heure où des rumeurs de départ pointent le bout de leur nez, il y a aussi cette dimension économique à prendre en compte. Même si l’OL souhaite prolonger son numéro 18, difficile aujourd’hui d’imaginer le club lui proposer plus qu’il ne touche déjà, alors qu’il a désormais avant tout un rôle de supersub avec Pierre Sage.

Des salaires plus en adéquation avec les statuts

Ce constat s’applique encore plus à des joueurs comme Dejan Lovren (400 000 mensuels) ou Anthony Lopes (350 000) voués à jouer les remplaçants ou à être hors du groupe, comme cela a été le cas pour le Croate lors des six derniers mois. L’OL ne peut se permettre le luxe d’avoir un banc doré, même si, bien évidemment, avoir des joueurs de qualité pousse les titulaires à se surpasser. Mais entre le gardien, le défenseur et Rayan Cherki, on parle de plus d’un million mensuel brut à faire banquette. Est-ce la stratégie lyonnaise ? Il y a à parier que non, même avec une Coupe d’Europe dans la balance. Reste le cas Lacazette et son demi-million mensuel…

Le seul qui à l’heure actuelle a vraiment montré que les efforts réalisés par l’OL pour le faire revenir à l’été 2022 avaient une vraie incidence sur le terrain. Mais à l’heure où l’Arabie Saoudite lui fait les yeux doux avec un revenu largement au-dessus de ses émoluments lyonnais, le club lyonnais peut-il réellement tout se permettre afin de garder son capitaine ? Non, et c’est aussi la réalité économique, au-delà du sentimental, que représente le dossier du numéro 10 lyonnais. L’OL n’est pas forcément dans l’obligation de vendre, mais la masse salariale reste un poids dans l’environnement. Sans parler de faire intégralement le ménage, l’OL se doit de se délester de certains boulets financiers.