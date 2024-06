L’OL devant la DNCG le 12 juin

Avec l’espoir de ne pas revivre la même situation que la saison dernière, l’OL va se présenter devant la DNCG le 12 juin prochain.

Il y a un an, ce ne devait être qu’une formalité pour John Textor. Pour son premier oral dans le gendarme financier du football français, l’Américain avait peut-être sous-estimé le pouvoir de la DNCG. Sur fond de désaccord, notamment concernant la vente à venir de l’OL Reign ou encore le refus d’intégrer certaines promesses de vente dans le projet, la DNCG avait mis Textor devant le fait accompli avec un encadrement des indemnités de transferts et de la masse salariale. Lui qui avait de grandes ambitions avait dû réaliser un mercato estival, non pas au rabais, mais malin. Le propriétaire de l’OL avait réussi quelques combinaisons pour voir le club se renforcer, mais un an plus tard, on espère ne pas revivre pareil scénario le 12 juin prochain.

Un dossier bien plus structuré cette année ?

C’est à cette date que l’OL doit passer devant la DNCG pour son grand oral de fin de saison et qui doit permettre de se projeter sur la suivante. À la différence que cette année, le club est bien plus structuré avec Laurent Prud’homme comme directeur général ou encore Jean Sudres, devenu directeur juridique du secteur sportif. Cette saison, l’OL a eu le temps de travailler son dossier et les relations apaisées avec le gendarme financier avaient déjà permis d’avoir une plus grosse latitude durant le mercato hivernal. D’ici là, le club rhodanien a quelques dossiers à gérer et non des moindres, avec notamment l’avenir incertain d’Alexandre Lacazette.