Mercato : Alexandre Lacazette entre l'OL et l'Arabie saoudite

Alexandre Lacazette auteur d’un triplé pour l’OL contre Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'avenir d'Alexandre Lacazette est toujours en suspens. L'Arabie saoudite tente de l'attirer, et le buteur lyonnais se donne encore quelques jours pour faire son choix.

L'OL perdra-t-il son capitaine et meilleur buteur cet été alors qu'il vient de retrouver l'Europe ? La question se pose encore et n'a pas de réponse définitive actuellement. Depuis plusieurs mois, le championnat américain et surtout l'Arabie saoudite s'intéressent à Alexandre Lacazette. L'hiver dernier déjà, il aurait pu quitter le Rhône pour le Moyen-Orient, mais avait refusé de partir en laissant le club en position de lanterne rouge de Ligue 1.

Sa décision sera-t-elle la même à l'intersaison, alors qu'Al-Shabab est prétendant, tout comme une autre équipe saoudienne encore plus fortunée, indique L'Equipe. Pour l'heure, une réunion est prévue très prochainement entre ses représentants et les dirigeants de l'Olympique lyonnais. Suite à l'entrevue, l'avant-centre se laissera quelques jours pour réfléchir et prendre sa décision.

L'Europe avec l'OL ou un dernier gros contrat

La position de l'état-major rhodanien au sujet du joueur de 33 ans est claire, on souhaite qu'il reste. Et dans l'absolu, Lacazette dispose d'encore un an de contrat. Jouer la Ligue Europa avec son club formateur est aussi un atout. Mais de l'autre côté, il pourrait signer un dernier très gros chèque pour finir sa carrière en Saudi Pro League.

Déterminant dans la folle remontée de l'OL en 2024 (22 réalisations toutes compétitions confondues) l'ancien Gunner est à la croisée des chemins. Les décideurs lyonnais pourraient éventuellement lui proposer une prolongation, revoyant ses émoluments à la hausse, mais ce n'est a priori pas la tendance, notamment au vu de son salaire, le plus important de l'effectif (près de 500 000 euros mensuels).

S'il part, qui pour le remplacer ?

En Arabie Saoudite, Lacazette serait en mesure de tripler, voire de quadrupler ses revenus, de quoi le faire changer de dimension économique durant deux ou trois ans. S'il était amené à s'en aller, les Rhodaniens demanderaient une indemnité de transfert, ce qui ne fait pas peur aux formations saoudiennes intéressées.

Pour l'OL, ce serait à la fois un coup dur sportif, puisqu'il faudrait remplacer le capitaine et incontestable leader offensif de l'équipe, mais aussi un soulagement pour les caisses. Avant la DNCG, qu'il retrouvera le 12 juin, la masse salariale serait considérablement amaigrie. Mais le chantier pour dénicher son successeur se révélerait tout aussi périlleux.