Lacazette (OL) troisième meilleur buteur français sur la saison

Avec 22 buts inscrits toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette a encore porté l’OL cette saison. Avec seulement la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, le capitaine lyonnais finit malgré tout troisième meilleur buteur français sur cet exercice.

Il n’y a qu’à voir la crainte chez les supporters lyonnais pour prendre conscience de l’impact qu’aurait sa décision de partir. Revenu à l’OL à l’été 2022, Alexandre Lacazette avait signé jusqu’en 2025 avec son club formateur. Pourtant, depuis plusieurs jours, le voir aller jusqu’au bout de son bail n’est pas assuré. L’attaquant souhaite couper un peu avant de prendre une décision, mais une réunion devrait rapidement se tenir entre ses représentants et la direction lyonnaise. Cette dernière va devoir trouver des arguments convaincants pour garder son capitaine entre Rhône et Saône. Car son départ serait une vraie perte sur le plan sportif.

Un but toutes les 124 minutes

Bien muselé en finale de la Coupe de France, Alexandre Lacazette a malgré tout porté une nouvelle fois sur ses épaules le secteur offensif lyonnais, notamment durant la seconde partie de saison. Avec 19 buts inscrits en Ligue 1, il a terminé dauphin de Kylian Mbappé, mais a surtout envoyé l’OL en Ligue Europa avec son penalty transformé dans le temps additionnel contre Strasbourg. Son 22e et dernier but dans cette saison 2023-2024 toutes compétitions confondues et qui le place sur le podium des meilleurs buteurs français. Il se place derrière l’intouchable Kylian Mbappé (44) et Antoine Griezmann (24). Seulement, Lacazette possède le meilleur ratio but-minutes jouées avec une réalisation toutes les 124 minutes. Seul l’attaquant parisien fait mieux avec un but toutes les 88 minutes…