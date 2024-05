OL - Mercato : Tagliafico dans le viseur de la Juventus Turin ?

En fin de contrat dans un an, Nicolas Tagliafico fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’OL cet été. Le latéral argentin serait pisté par la Juventus Turin.

La saison 2023-2024 officiellement terminée, l’OL doit désormais basculer sur la prochaine qui sera finalement plus excitante qu’espérée. En effet, en accrochant la Ligue Europa lors de la dernière journée de championnat, le club lyonnais s’est assuré un beau revenu financier, mais aussi un moyen supplémentaire de convaincre durant l’été. Seulement, la vraie question est de savoir quel sera le visage de l’OL à la rentrée, alors que plusieurs joueurs pourraient bien faire l’objet d’un départ. Il est question des purs Lyonnais comme Lacazette, Lopes, Cherki ou encore Caqueret mais aussi d’autres titulaires cette saison. Il y a eu des rumeurs autour de Jake O’Brien et ces dernières heures sur Nicolas Tagliafico.

Plus qu'un an de contrat à l'OL

Bien plus expressif durant la seconde partie de saison avec l’arrivée de nouvelles têtes et de la bonne dynamique lyonnaise, le latéral reste un élément dont l’avenir est incertain. Ayant eu des problèmes d’acclimatation, Tagliafico n’a jamais caché que le projet n’est pas celui qui lui avait été vendu à l’été 2022. La qualification en Ligue Europa peut-elle changer les choses ? Pas forcément, puisque l’Argentin n’a plus qu’un an de contrat avec l’OL.

Cette situation contractuelle a de quoi attirer certains prétendants européens afin de se renforcer pour la saison prochaine. D’après DAZN Italie, la Juventus Turin aurait ajouté le nom de Nicolas Tagliafico dans sa liste pour renforcer son couloir gauche. Toutefois, le Lyonnais n’est pas le seul dans ce listing et apparait aux côtés de Giovanni Di Lorenzo (Napoli) et Yan Couto (Girona).