Mercato : O’Brien (OL) dans le viseur d’un cador italien ?

Révélation lyonnaise cette saison, Jake O’Brien a réussi à saisir la chance qui lui a été donnée. Les premiers pas réussis de l’Irlandais auraient attiré l’attention de la Juventus Turin.

Au moment de refermer le mercato estival, des critiques s’étaient abattues sur John Textor. En voulant tout contrôler et jouer les directeurs sportifs, l’Américain avait notamment ramené Ainsley Maitland-Niles et Jake O’Brien à l’OL. Deux recrutements surprises et pas forcément dans la liste établie pour se renforcer à l’été 2023. Finalement, Textor a peut-être eu le nez fin, car les deux joueurs font partie des satisfactions de la saison entre Rhône et Saône.

Si Maitland-Niles avait l’expérience du haut niveau, pour O’Brien, c’est une vraie surprise, lui qui n’avait joué qu’une saison en D2 belge avec Molenbeek. Propulsé titulaire par Fabio Grosso, le défenseur central a saisi sa chance pour se rendre indispensable, même si les dernières sorties sont en deçà, avec très certainement le contrecoup de l’explosion au haut niveau.

Un défenseur qui marque, une qualité qui plait

Toutefois, les performances d’O’Brien ne sont pas passées inaperçues en Europe. Durant l’hiver, il avait été question d’intérêts de clubs de Premier League comme Everton notamment. Pour l’été qui arrive, les prétendants pourraient bien être un cran au-dessus, si l’on en croit la Gazzetta dello Sport. S’attendant à des mouvements dans le secteur défensif, la Juventus Turin aurait placé le défenseur de l’OL dans sa liste des renforts potentiels estivaux au même titre que Strahinja Pavlovic (RB Salzbourg) ou encore Maxence Lacroix (Wolfsburg). Du haut de son presque double-mètre, Jake O’Brien a connu une ascension express en l’espace de douze mois.