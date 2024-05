OL - Mercato : le cas Adryelson fait parler au Brésil

N’ayant joué que 50 minutes depuis son arrivée en janvier, Adryelson n’a pas forcément convaincu à l’OL. Sa situation fait parler au Brésil, où un retour à Botafogo est envisagé.

À défaut d’être à son avantage sur le terrain, il est un homme heureux. Depuis quelques jours, Adryelson est l’heureux papa d’un petit Oliver et connait donc pour la première fois ce rôle. Pour le moment, le Brésilien a du temps à passer avec son nouveau-né, car ce ne sont pas les minutes jouées avec l’OL qui l’empêchent de passer du temps en famille. Non retenu à Lille, Adryelson brille avant tout par son absence depuis son arrivée en France en janvier dernier.

Quand Lucas Perri était quasiment certain de devoir patienter six mois pour occuper un rôle de titulaire dans le but lyonnais, la situation de son compatriote est bien plus problématique. En cinq mois, le défenseur n’a joué que 50 minutes, toutes au mois de janvier, avec notamment une titularisation à Bergerac. Depuis ? Plus rien, avec plus souvent des absences dans le groupe retenu par Pierre Sage que des présences.

La volonté de s'imposer en France

À l’image de Lovren, l’entraîneur lyonnais préfère Clinton Mata ou même Corentin Tolisso pour combler un déficit défensif occasionnel. Un sacré désaveu qui n’est forcément pas passé inaperçu au Brésil. Parmi les meilleurs centraux du championnat avant son départ à l’OL, Adryelson pourrait bien revenir à Botafogo durant l’été prochain. C’est ce qu’affirment plusieurs médias du pays. Cela reste loin de ce qui semble être voulu au sein même de l’entourage du joueur. D’après Globo, la volonté d’Adryelson est de s’imposer à l’OL et qu’un retour dans le club carioca ne serait pas d’actualité, malgré les facilités liées à l’appartenance des deux entités à Eagle Football. Des mouvements durant l'été dans l'effectif lyonnais peuvent-ils redistribuer les cartes ?