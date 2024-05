L'OL tire sa force du collectif

L'OL est plus en forme que jamais. Après avoir connu les bas fonds de la Ligue 1, c'est à présent dans la première partie de tableau que le club lyonnais se trouve. Un nouveau statut provoqué par une force collective sans précédent.

Et un de plus. Lors de la rencontre qui opposait l’OL et le LOSC (4-3), les joueurs de Pierre Sage ont de nouveau fait tomber l’un des cadors de l'élite. Un énième succès renversant qui les propulse à la 7ᵉ place de Ligue 1 (47) et à seulement deux petits points du RC Lens (6ᵉ). Un statut qui paraissait inatteignable au début de saison, car le club rhodanien disputait son maintien dans l'élite. Quelques mois ont suffi aux Rhodaniens pour se redresser au milieu de tableau. Le sauvetage a sans doute été dû au chamboulement à l’hiver dernier. Pierre Sage a été nommé à la tête de l’OL. Avec lui, de nouveaux visages sont venus renforcer l'équipe, autour d’un mercato mouvementé. Une concurrence de taille a donc vu le jour dans l’effectif lyonnais. Le questionnement se situait sur la gestion d’une nouvelle équipe naissante en milieu de saison. Un pari risqué qu’a levé haut la main, le club rhodanien lorsqu’on fait les comptes. Mais comment peut-on créer une âme dans une équipe créée en si peu de temps ?

Pas de place pour l’égo

Un match de foot se dispute à 16 par équipe, à l'image de l'Olympique lyonnais. Un des atouts clés de l’effectif de Pierre Sage est son banc. Les entrants ont inscrit 9 buts en 2024. Mais pour que les joueurs qui cumulent le moins de temps de jeu soient décisifs, il n'y a pas de recette secrète. Il n'y a pas de place pour l'égo au sein du groupe. "Ce n'est pas facile pour eux, ils s’entraînent toute la semaine pour seulement jouer quelques minutes. Mais ils mettent leur état d’âme de côté, c’est fort. Ils aident l’équipe, car ils savent que c’est pour le bien de tous. Bravo à eux d’avoir cette mentalité" saluait Alexandre Lacazette après la victoire renversante de l'OL. En vue des deux dernières échéances en Ligue 1, les partenaires de Maxence Caqueret devront mettre au profit leur attitude positive au service d'un groupe qui a pour ambition de se joindre à l'Europe la saison prochaine.