Lille - OL (3-4) : les héros venus du banc 

Deux buteurs, deux passeurs décisifs. Lundi à Lille, les remplaçants ont fait gagner l’OL. Un fait devenu une habitude, tout comme les matchs aux scénarios fous.

A partir de combien de répétitions ne faut-il plus parler de hasard ? Cette question, les supporteurs et suiveurs de l’OL se la posent chaque week-end ou presque après les rencontres qui produisent un incroyable spectacle et des histoires rocambolesques. Le choc à Lille lundi n’a pas échappé à la règle. Un 3-4 arraché dans le temps additionnel, qui vient poursuivre une série assez folle de renversements de situation, de Montpellier (1-2) à Monaco (3-2), en passant par Metz (1-2), Toulouse (2-3) ou encore Brest (4-3).

Cette saison, l’Olympique lyonnais a glané 24 points après avoir été mené au score. Les plus forts en maths auront compris que c’est plus de la moitié de son total actuel (47). Mais comment un tel schéma peut-il revenir aussi fréquemment ? “Il n'y a pas de recette, a assuré Pierre Sage. Mais quand il reste un filet d'oxygène, il y a toujours de la vie. À 3-2 pour le LOSC, on s'est dit, pas cette fois, l'histoire aurait été trop belle. Mais non, on est encore revenus. Ce qui est bien, c'est qu'on a marqué des buts différents, avec des joueurs différents.”

Mama Baldé, le héros de Lille

Et parmi les héros du jour, on retrouve de nombreux remplaçants. Le premier nom à ressortir est celui de Mama Baldé, au fond du trou en début d’exercice, et qui, à l’image de cette formation, revit en 2024. Ses dernières entrées étaient déjà très bonnes, et à Pierre-Mauroy, il a agrémenté cela d’une passe décisive et d’une réalisation, celle de la victoire. “On n’a jamais lâché, on s’est battus pour ce succès. Tout le monde était concerné. Même à 3-2 pour eux, en toute fin de match, on y a cru, a-t-il commenté. Quand on reste solides, voilà ce qui arrive”.

L’attaquant est à féliciter, tout comme Malick Fofana, lui aussi buteur, et Ainsley Maitland-Niles, décisif à deux reprises, sur le 2-1 et le 3-3. Ces trois éléments sortis du banc, avec Rayan Cherki et Orel Mangala, ont plus qu’aidé les Rhodaniens à battre un adversaire invincible ou presque chez lui. “Le rôle de super-sub, il a existé à Manchester United avec Ole Gunnar Solskjær. Il faisait la différence. Cela montre que chaque maillon de la chaîne est important. Dès qu’ils rentrent, il se passe quelque chose, l’OL gagne, et c’est peut-être ça leur tâche aujourd’hui, faire gagner cette équipe, a souligné Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Or, lorsqu’ils sont titulaires, ce n’est pas une réussite. C’est grâce au management qu’ils sont importants et ce soir, ils ont fait un bien fou.”

9 buts des remplaçants lyonnais en 2024

Avec neuf réalisations inscrites par des hommes entrés en cours de jeu en 2024, l’Olympique lyonnais sait qu’il peut compter sur ses remplaçants pour faire la différence. Souvent moribond, ou du mois bien gêné en première période, il semble lâcher les chevaux lorsque Sage demande à ses protégés d’enlever leur chasuble. Cela résulte forcément d’un état d’esprit remarquable de tout un groupe, et dans un sprint final, ces choses-là valent très cher.

Cet aspect souligne aussi un autre point, on ne s’ennuie jamais avec les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Leurs cinq dernières affiches ont produit 28 buts, dont une grande partie dans les 30 dernières minutes. Du spectacle et du suspense, deux éléments dont les Rhodaniens sont devenus maîtres. “Cette saison est pleine de rebondissements. On a eu l’énergie nécessaire pour gagner. A 3-2, on s’est dit qu’il restait du temps, et on l’a fait, on avance”, a résumé Anthony Lopes.

Si ce dernier doit en avoir un peu ras-le-bol d’aller chercher aussi souvent le ballon dans les filets, il est forcément heureux de voir un effectif disposer d’une telle force mentale pour ne jamais abandonner, peu importe le scénario. “Quand on est revenus après la pause, on pensait qu’on pouvait faire quelque chose. Après, on marque, ce qui fait du bien mentalement. On les a sentis un peu fébriles sur la fin, a rapporté le capitaine Lacazette, sur Prime Video. Ce qui a changé à la mi-temps ? Le coach a pris la parole, il a eu les mots pour nous réveiller en nous disant qu’on ne pouvait pas laisser tomber maintenant d’où on venait.”

L'OL est une fête

C’est “la marque de fabrique” de l’OL, comme l’a évoqué Pierre Sage. Bien sûr, il avance sur un fil, en équilibre, mais pour l’instant, il parvient à rester sur sa ligne. Un chemin qui pourrait le mener à la 6e ou 7e place de la Ligue 1, et surtout, à un trophée en Coupe de France. Il faudra pour cela savoir faire preuve de plus de solidité, notamment contre le PSG qui, on l’a vu, ne pardonne pas les errements défensifs. Mais en attendant, l’Olympique lyonnais est une fête dont on ne se lasse pas.

C’est le message qu’a voulu faire passer l’entraîneur, qui, bien conscient des lacunes de l’équipe, veut avant tout retenir ses capacités offensives. “Le foot a perdu ce dimanche une personne importante, (César Luis) Menotti, qui prônait le football d'attaque et considérait ce sport comme un spectacle. C'est le cas. Lorsqu’on adhère à cela, on essaye d'avoir des idées plutôt offensives et de prendre des initiatives. C'est pour ça que je ne suis pas content de notre première période. On se crée aussi beaucoup d'opportunités, a-t-il observé. On essaye d'honorer cette personne qui a eu des idées magnifiques sur ce jeu.” Une vision romantique, qui si elle ne mènera pas toujours à la victoire, fera vivre de belles soirées comme celle de lundi.