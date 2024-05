Pierre Sage après Lille - OL (3-4) : "On a livré un match fou"

Encore repartis avec les trois points après une rencontre dingue à Lille (3-4), Pierre Sage et l'OL pouvaient avoir le sourire lundi soir.

Parfois dans le football, l'impensable se produit. Pour l'OL, s'est même devenu le quotidien. Lundi, chez une des meilleures formations de Ligue 1 à la maison, les hommes de Pierre Sage ont remporté une partie au scénario abracadabrantesque (4-3). Ce succès à Lille leur permet de reprendre la 7e place, mais pour y parvenir, il a fallu qu'ils reviennent de très loin.

Il est vrai que l'Olympique lyonnais avait bien entamé sa seconde période, à défaut d'avoir pu empêcher son adversaire de mener 2 à 0 à la mi-temps. Mais pour revenir, encore fallait-il inscrire ce fameux troisième but. "Il est toujours important. À 2-1, Lille pensait maîtriser son match. Du coup, il a peut-être eu peur. L'objectif C1 pouvait être remis en question. Effectivement, la rencontre a basculé psychologiquement, a observé l'entraîneur rhodanien. C'est une équipe qui ne montre pas beaucoup de brèches comme le montre son parcours en Ligue 1, notamment à domicile. Je comprends son classement. On a livré un duel fou et c'est pour cela que les choses ont tourné en notre faveur. Mais le LOSC est vraiment une très belle équipe."

"On n'avait pas le droit d'abandonner"

Le coach jurassien l'avait dit en préambule de cette confrontation, renverser des situations est devenu la marque de fabrique de l'OL. Alors même chez un prétendant au podium, il y a cru, comme tout son groupe. "Il y a un rapport au classement. On nous annonçait en Ligue 2. Maintenant, c'est un ressort sur lequel on est plutôt actif quand on a besoin de l'être, a-t-il expliqué. Les joueurs sont assez réceptifs de ce message-là. Effectivement, à la pause, on disait que l'on n'avait pas le droit d'abandonner quand on vient du fin fond des statistiques et de l'histoire de notre championnat duquel on nous avait relégués. Donc, il était important de ne pas avoir de regret sur la deuxième période."

Pierre Sage raconte alors ces dernières minutes irréelles. "Quand on revient à 2-2, ils reprennent l'avantage. On se dit que peut-être que cette fois, c'était la fois de trop. Et non. Il y avait encore la possibilité d'inverser la tendance. Les gars ont eu la capacité mentale et les ressorts tactiques pour déséquilibrer un bloc bas en attaque placée de manière différente sur les trois buts, a-t-il apprécié. Bravo à eux."

L'OL garde le cap pour l'Europe

Provisoirement européen, l'Olympique lyonnais a deux affiches à gérer avant sa finale de Coupe de France le 25 mai (Clermont et Strasbourg). D'ici là, il espère bien garder sa position, et pourquoi pas aller voir plus haut si les Lensois craquent (deux longueurs de retard). "Deux choses sont importantes. Il faudra gagner nos matchs. Rennes reçoit Lens. Ils ne pourront pas prendre tous les deux trois points. Si on fait le travail, on tirera profit mathématiquement, a évalué l'ancien directeur de l'académie. Marseille a une rencontre en moins et un parcours important en Ligue Europa (demi-finale retour). En L1, contre des adversaires qui jouent le maintien, ce ne sera pas simple pour eux non plus. Les Rennais ont vraiment inversé la tendance à Metz (succès 3-2 dans le temps additionnel)."

Quatre concurrents se tiennent en cinq points pour les 6e et 7e places. Il y aura deux déçus à l'issue de la saison, et le club rhodanien espère ne pas en faire partie. Presque condamné l'hiver dernier, il renaît en 2024, et souhaite valider cela sur les rendez-vous restants.