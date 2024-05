Cet OL n'a pas perdu le nord à Lille (3-4)

Suite à une première mi-temps indigeste normalement, l’OL a encore dû puiser dans ses ressources pour ne pas sombrer. Une fois de plus, les Lyonnais reviennent de nulle part pour arracher les trois points (3-4).

Cet OL est décidément incorrigible ! Quand on la pense au fond du trou, la formation lyonnaise trouve toujours le moyen de surprendre et de jouer avec le cœur de ses supporters. Ce lundi soir, à Lille, les fans lyonnais sont encore passés par tous les états. D'abord celui d'être désabusé après une première mi-temps insipide pendant laquelle les Dogues n'ont presque pas eu besoin de forcer pour faire le break après 45 minutes de jeu.

Les hommes de Pierre Sage étant aux abonnés absents dans l'impact, dans la qualité technique, Diakité a échappé à Alexandre Lacazette pour ouvrir le score (1-0, 21e). À la différence de Monaco, ce but n'a pas réveillé l'OL à l'image de ce second but encaissé. Matic, loin d'être à son avantage, n'a pas assez appuyé sa passe dans la surface et Zhegrova n'en demandait pas tant pour bien fermer son pied et chercher le premier poteau.

Des entrants encore décisifs

2-0 à la pause, on ne donnait clairement pas cher de la peau lyonnaise. Il n'y avait pas cette étincelle dans le jeu, les ailiers n'étaient pas tranchants quand les milieux erraient dans la zone centrale. Mais, ces Lyonnais sont incorruptibles et la deuxième mi-temps a encore été renversante avec ces trois points au bout du compte. Comme souvent, Alexandre Lacazette a pris les choses en main. D'abord en décalant Saïd Benrahma pour réduire le score (66e) puis en mettant l'OL devant grâce au troisième but lyonnais à la 88e minute. Avant ça, Malick Fofana avait réduit la marque sur un très gros travail de Mama Baldé (82e).

Une fois encore, les entrants ont apporté leur pierre à l'édifice et dans une fin de match complètement folle, le Bissau-Guinéen est venu offrir une victoire inespérée aux 800 supporters présents à Lille lundi soir. L'OL remonte provisoirement septième au classement, en attendant le match en retard de l'OM. Avec Clermont et Strasbourg pour finir la saison, l'espoir peut continuer à grandir.