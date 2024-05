Après la victoire de l’OL à Lille, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est en direct ce lundi à 23h. Retrouvez les réactions à chaud des acteurs de cette rencontre de la 32e journée ainsi que celle de Nicolas Puydebois.

Programmation exceptionnelle, dispositif exceptionnel pour "Tant qu'il y aura des Gones". Avec la tenue du match entre Lille et l'OL ce lundi soir à 21h, l'équipe de TKYDG vous donne rendez-vous à 23h en direct pour réagir à la victoire des Lyonnais au stade Pierre Mauroy. Sur le plateau, Razik Brikh et notre consultant Nicolas Puydebois vont décortiquer à chaud la prestation des joueurs de Pierre Sage. Encore plus que d'habitude, l'interaction avec vous, fidèles du site ou de l'émission, sera au centre de cette émission d'une heure.

Au programme de ce nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" : un OL renversant avec des entrants toujours aussi décisifs à l'image de Malick Fofana et Mama Baldé. Toutefois, cette victoire ne doit pas faire oublier les errements défensifs et ces buts encaissés de la tête.

Pour rappel, cette émission sera diffusée en direct à partir de 23 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.