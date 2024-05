Pourquoi Lille - OL se joue un lundi soir ?

Initialement annoncé durant le week-end du 4 et 5 mai, Lille - OL a finalement été décalé au lundi 6 mai à 21h. Un choix qui s’explique par la loi instaurée depuis octobre 2021.

Pour la troisième et dernière fois de la saison, Lille et l’OL vont se croiser sur la route. Après le match aller (victoire lilloise 1-0) au Parc OL puis le huitième de finale de Coupe de France, toujours à Décines, les deux formations se retrouvent dans le nord de la France pour la 32e journée de Ligue 1. Ce rendez-vous a de quoi faire saliver. D’un côté, une formation lilloise qui veut assurer sa place en Ligue des champions et pourquoi viser une des places directement qualificatives pour la C1. De l’autre, les hommes de Pierre Sage veulent réaliser un nouveau gros coup après Monaco et garder toutes leurs chances d’Europe à l’issue de l’exercice. Avec la Ligue des champions pour le PSG et la Ligue Europa pour l’OM, on aurait pu penser que cette affiche se jouerait un dimanche.

Le drame de Furiani honoré le 5 mai

Seulement, même si la LFP a encore fait une fleur aux deux clubs français européens, il n’y aura pas de match en prime time sur Prime Video dimanche soir entre Lille et l’OL. La Ligue a en effet programmé la rencontre au lundi 6 mai à 21h. Un choix qui pousse votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" à s’adapter avec un live à 23h dès le coup de sifflet final, mais cela s’explique surtout par la législation française.

Depuis le 20 octobre 2021, la loi prévoit qu’aucun match professionnel ne se joue en France le 5 mai, en hommage aux victimes du drame de Furiani survenu le 5 mai 1992 à Bastia. Cette 32e journée de Ligue 1 se tiendra donc du vendredi 3 mai au mercredi 15 avec les matchs du PSG et de l’OM.