L’OL, "un bel apprentissage" dans la carrière de Balmont

Natif de Sainte-Foy-lès-Lyon, Florent Balmont a pu signer pro avec l’OL. Malheureusement, dans la période faste lyonnaise, le milieu n’a pas pu avoir la chance de s’imposer.

Depuis dix ans, les jeunes joueurs issus de l’Académie peuvent espérer avoir un avenir au sein de leur club formateur. La formation lyonnaise est déjà un tremplin pour l’équipe première et les exemples sont nombreux. Avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Rayan Cherki ou encore Anthony Lopes, l’effectif de l’OL fait encore une jolie part aux joueurs issus de Tola Vologe pour les plus anciens et de Meyzieu pour les plus jeunes. Toutefois, ce ne fut pas toujours le cas dans le club lyonnais, notamment lors de la période faste.

À de rares exceptions près comme Hatem Ben Arfa ou Karim Benzema, les jeunes du centre à s’être imposés chez les pros sont peu nombreux. Il fallait jouer des coudes dans le grand OL et Florent Balmont en a particulièrement fait les frais (13 matchs). "Quand j’ai signé en professionnel à Lyon, je voulais poursuivre l’aventure là-bas. Mais je me suis rendu compte que si je souhaitais faire une vraie carrière, il était nécessaire pour moi de partir, pour pouvoir me montrer ailleurs", concède aujourd’hui l’ancien milieu dans une interview à Foot Mercato.

Champion de France avec Lille en 2011

Retraité des terrains depuis 2020 et désormais coach adjoint à l’UF Maconnais avec Roland Vieira, Balmont ne regrette pourtant rien. Natif de Sainte-Foy-Lès-Lyon, le milieu a pu signer professionnel dans le club de sa ville en 2002. Il a certes dû faire face à une concurrence dont peu de joueurs en seraient sortis avec Essien, Diarra, Juninho mais a au moins pu progression au contact de ces éléments qui allaient dominer la France et une partie de l’Europe. "Je suis arrivé quand ils ont remporté le premier titre. Il y avait un effectif très costaud et moi ça m’a beaucoup servi pendant ma carrière. (…) J’ai beaucoup appris de mon passage à Lyon par rapport aux joueurs que j’avais à côté de moi, par rapport à leur professionnalisme et à leur vécu."

Devenu une valeur sûre du championnat à Nice, mais surtout à Lille, Florent Balmont a réussi à étoffer son palmarès avec un titre de champion et une Coupe de France en 2011. Tout ça loin de Lyon.