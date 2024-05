OL : Lacazette éjecte Juninho du Top 10

En rentrant avec le brassard de capitaine sur la pelouse dimanche, Alexandre Lacazette a disputé son 345e match avec l’OL. Le voilà désormais seul à la 10e place des joueurs les plus capés, devant Juninho.

Encore une fois, il a été à la tête de la révolte lyonnaise dimanche contre Monaco. Après un bon quart d’heure de frustration et de gestes d’humeur, Alexandre Lacazette a retrouvé le sourire. Sur un service de Saïd Benrahma, le capitaine de l’OL n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but monégasque pour recoller à 1-1. S’il n’a pas passé le match le plus facile de sa carrière, Lacazette a de nouveau porté son équipe et s’est révélé altruiste en lançant parfaitement Malick Fofana pour le but du 3-2 à la 84e minute de jeu. Absent de la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison, l’attaquant de l’OL doit certainement préférer voir son équipe être européenne la saison prochaine qu’une nomination individuelle. Son talent n’est plus à prouver et il souhaite avant tout marquer de son empreinte l’histoire de l’OL.

36 matchs pour être le neuvième joueur le plus capé

Après le sacre en 2012, Alexandre Lacazette espère bien soulever une deuxième Coupe de France le 25 mai prochain contre le PSG. En tant que capitaine, il aurait les honneurs de faire chavirer les supporters de l’OL et d’être un successeur de Juninho, avant-dernier capitaine à avoir ramené un titre entre Rhône et Saône. Depuis dimanche, le Brésilien est d’ailleurs dans les rétroviseurs de Lacazette. Ayant disputé son 345e match avec l’OL, le numéro 10 est désormais seul à la 10e place des joueurs les plus capés de l’histoire lyonnaise. Il lui manque à présent 35 puis 36 matchs pour égaler et ensuite passer devant Rambert à la 9e place.