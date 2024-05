OL féminin : la réserve s’impose sur le fil au Puy (0-1)

Ce mercredi 1er mai, la réserve féminine de l’OL n’était pas en repos. Les joueuses d’Antoine Capinielli se sont imposées 1-0 contre le Puy Foot et recollent à Grenoble à la troisième place de D3.

Sur le terrain d’honneur du stade Charles Massot au Puy-en-Velay, il y avait un semblant d’OL - Guingamp. En ce jour de la fête du travail, la réserve féminine était sur le pont en Haute-Loire et de nombreuses joueuses avaient pris part au match de D1 féminine une semaine auparavant. Antoine Capinielli pouvait ainsi compter sur les présences d’Alice Marques, Melissa Bethi, Leila Wandeler, Maéline Mendy ou encore Laureen Oillic contre le Puy Foot 43. Ces renforts n’ont pas été de trop pour prendre la mesure du club rhônalpin mercredi en milieu d’après-midi (0-1).

La troisième place comme objectif final ?

Avec un but de Melissa Bethi, qui avait fait ses débuts en pros une semaine plus tôt, dans le temps additionnel, l’OL s’est imposé d’une courte tête. Toutefois, ce succès permet aux Lyonnaises de conserver leurs chances de finir sur le podium. Avec trois points supplémentaires, elles ont recollé à Grenoble, troisième, et restent à cinq points de l’AS Cannes. Le 19 mai prochain, un déplacement dans l’Isère est d’ailleurs au programme et pourrait redistribuer les cartes. À trois journées de la fin, finir sur le podium serait une belle récompense pour la réserve dans cette première saison en D3.