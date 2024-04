OL - Guingamp : de nouveaux visages chez les Fenottes

Quatre nouvelles joueuses ont fait leurs débuts professionnels avec les Fenottes contre Guingamp (2-1). Un vent de fraîcheur intéressant pour l'OL.

Les supporteurs présents dans les tribunes du stade Gérard Houllier ont pu apercevoir de nouvelles têtes mercredi lors du duel face à Guingamp (2-1). Dès le coup d'envoi, Mélissa Bethi (18 ans) a fêté sa première apparition avec les professionnelles par une titularisation. Elle était accompagnée d'Abigail Charpentier (19 ans), que l'on avait déjà vu contre Lille fin mars (0-7).

Dans cet OL très rajeuni pour gérer la semaine entre les deux confrontations en Ligue des champions face à Paris, Sonia Bompastor a également lancé trois autres Fenottes en deuxième période. C'est tout d'abord Ambre Ouazar (17 ans), tout juste convoquée pour l'Euro U17, qui a remplacé Daniëlle van de Donk à la pause, puis Leila Wandeler (18 ans) et Alice Marques (18 ans) à l'heure de jeu.

Premier but pour Mendy

Lors de la dernière demi-heure, l'Olympique lyonnais ressemblait même presque plus à la réserve, avec entre autres le brassard de capitaine pour Alice Sombath, ou encore la présence de Wassa Sangaré (18 ans), Kysha Sylla (20 ans), Laureen Oillic (18 ans) et Maéline Mendy. Cette dernière a d'ailleurs inscrit son premier but chez les grandes. La milieu de terrain (17 ans) a ouvert la marque à la 25e minute, lançant son équipe vers un vingtième succès en D1 cette saison. Ces nouveaux visages pourraient être l'avenir des championnes de France en titre, même si la plupart d'entre elles ont d'abord un sacre en U19 à conquérir.