Lille - OL (0-7) : jour de première pour plusieurs Fenottes

Liana Joseph, buteuse, et Abigaïl Charpentier, ont vécu une première ce samedi face à Lille (0-7). Elles, comme d'autres, incarnent le futur de l'OL.

Lors du voyage à Lille ce samedi (0-7), Sonia Bompastor avait choisi d'effectuer de nombreux changements dans le groupe tout d'abord, puis dans le 11. On pouvait donc s'attendre à voir de nouveaux et de jeunes visages sur la pelouse lilloise, surtout que le score fut vite acquis. Les Fenottes ont ainsi pu se faire plaisir.

A la mi-temps, Maéline Mendy et Kysha Sylla sont entrées en jeu, se montrant tout de suite au niveau. Ces deux joueuses sont les plus "aguerries", si on peut dire ainsi, de cette jeune génération qui pointe le bout de son nez. Mais contre le LOSC, nous pouvons aussi retenir la prestation de Liana Joseph, qui en 24 minutes sur le terrain aura tout connu.

Un but, un penalty et une blessure pour Joseph

Un but très vite, son premier avec les professionnelles, après avoir contré la gardienne adverse. A 17 ans et 220 jours, elle est devenue l'une des plus jeunes buteuses de l'histoire du club (la 5e). L'attaquante a également provoqué un penalty en accrochant une Nordiste dans sa surface, avant de sortir sur blessure, visiblement touchée à la cuisse, à cinq minutes du terme de la rencontre.

Enfin, l'autre nom à ressortir est celui d'Abigaïl Charpentier. A 19 ans, elle a fait ses premiers pas chez les grandes en remplaçant Damaris Egurrola à un quart d'heure de la fin de la partie. Elle aussi fait partie des têtes que l'on pourrait bien revoir à l'OL dans le futur.