OL - ASSE : un derby particulier pour les U17 (11h)

Sous les yeux de John Textor, les U17 de l'OL reçoivent le leader de la poule D du championnat, l'ASSE (11h). Le match se jouera à Décines.

8es du championnat, les U17 de l'OL n'ont plus grand-chose à espérer dans cette fin de saison. A cinq journées du terme, ils ne pourront pas se qualifier pour la phase finale, même s'ils ambitionnent bien sûr de terminer à la plus haute place possible. Cela passera par un bon résultat contre l'ASSE, leur prochain adversaire. Le match se tient ce dimanche à 11 heures, du côté de Décines, et non à Meyzieu, comme c'est le cas habituellement.

Au vu des nombreux supporteurs qui assisteront à la partie, les Bad Gones ayant appelé les fans rhodaniens à venir au stade pour soutenir les joueurs de Jordan Gonzalez, il a en effet été décidé de prévoir ce derby au centre d'entraînement, sur le terrain Gérard Houllier. L'occasion de vivre un grand moment pour ces jeunes footballeurs, surtout en cas de succès.

Sous les yeux de Textor et de Sage

Mais ce ne sera pas chose aisée, Saint-Etienne étant solidement accroché à sa première place. Avec 41 points, les Stéphanois sont bien partis pour atteindre les play-offs. Néanmoins, l'Olympique lyonnais pourrait, en s'imposant, relancer le suspense avec Cavigal Nice, Ajaccio et Monaco, les poursuivants des Verts.

La semaine passée, les coéquipiers de Rémi Himbert avaient laissé filer une avance de deux buts contre l'Olympique Valence (2-2), une déception, alors qu'ils avaient retrouvé le chemin de la victoire face à l'ACA le 10 mars (5-3). Durant cette affiche, l'OL évoluera sous les yeux du propriétaire, John Textor, qui consacre son week-end à l'académie, ainsi que de Pierre Sage, l'entraîneur du groupe professionnel.