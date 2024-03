L'équipe de France U16, avec deux joueurs lyonnais dans ses rangs, disputera le célèbre tournoi de Montaigu du 25 mars au 1er avril.

C'est un moment toujours incontournable du printemps pour le football français. Du 25 mars au 1er avril prochain, le Mondial de Montaigu reviendra pour une 51e édition. Cette compétition a vu passer de nombreux futurs professionnels et plusieurs stars du ballon rond. L'équipe de France U16 sera l'une des concurrentes, avec deux joueurs de l'Olympique lyonnais dans l'effectif de 22 éléments appelés.

Habitués de cette sélection désormais, le gardien Axel Barreau et l'attaquant Rémi Himbert, buteur le week-end dernier avec les U17 à Valence (2-2), ont été retenus par le sélectionneur Lionel Rouxel. Ils avaient déjà pris part au rassemblement précédent en Turquie, remportant un tournoi amical. Cette fois-ci, l'enjeu sera nettement plus élevé, puisque cette épreuve vendéenne est l'une des plus relevées au monde pour cette catégorie d'âge.

L'OL jouera le tournoi des clubs

Les Bleuets entreront en lice le mardi 26 mars en défiant la Côte d'Ivoire, avant de rencontrer l'Arabie Saoudite deux jours plus tard (le 28), puis l'Argentine le samedi 30 mars. Tous ces matchs seront programmés à Montaigu. Après cette phase de poules, il sera temps de jouer une affiche de classement, allant de la finale à la partie pour la 7e place, le lundi 1er avril. La dernière victoire des Français dans ce mini-Mondial remonte à 2006.

Ajoutons que l'OL aussi sera présent pour la compétition des clubs. Il fera face à Bordeaux (vendredi 29), Brest (samedi 30, matin) puis Rennes (samedi 30, après-midi), avant les phases finales le 31 mars et le 1er avril selon sa place dans son groupe. L'an passé, les U16 s'étaient inclinés en finale aux tirs au but.