Le Sommer avant Benfica - OL : "On vise plus loin que le quart"

Ce mardi, l'OL se déplace à Benfica pour son quart de finale aller de la Ligue des champions. Une étape immanquable pour le club rhodanien dans sa quête de regagner le trophée.

A la veille de disputer son 400e match avec l'OL, une nouvelle barre symbolique à franchir, Eugénie Le Sommer a livré son ressenti sur Benfica, le futur adversaire des Lyonnaises, mais aussi sur la réaction après l'élimination en Coupe de France. L'attaquante a réaffirmé les ambitions du club lors de ce quart de finale.

Quel regard portez-vous sur Benfica, que vous rencontrerez en quarts de finale de la Ligue des champions ?

"Benfica a énormément progressé ces dernières années, comme l'équipe nationale portugaise. Il y a de nombreuses joueuses du club avec le Portugal, que nous avons affronté récemment avec la France. On voit qu'il y a de la qualité dans cette formation. Elles joueront leur premier quart de finale, et elles ont mérité d'attendre ce niveau.

On a l'expérience, mais on sait qu'elles n'auront rien à perdre, donc on s'attend à un match difficile car elles vont tout donner pour obtenir un résultat face à nous. Elles ont des atouts, mais il faudra se concentrer sur nous."

"Il faut mettre tous les ingrédients pour s'imposer"

Ressentez-vous une certaine pression au vu du palmarès et des attentes pesant sur l'OL en Ligue des champions ?

"Forcément, lorsqu'on est l'OL et qu'on dispute un quart de finale de Ligue des champions, on a la pression parce qu'on vise plus loin que ça. On a remporté huit fois la compétition, mais quand on rentre sur le terrain, il faut gagner les rencontres et ce n'est pas parce qu'on a déjà réussi à le faire que cela sera forcément le cas cette fois-ci. Il faut mettre tous les ingrédients pour s'imposer."

Comment avez-vous vécu les jours d'après l'élimination face à Fleury en Coupe de France ?

"Ce fut difficile, ce sont des moments compliqués. Les trois jours qui ont suivi ont été durs, pour moi et pour toute l'équipe. La chance qu'on a, c'est que les affiches s'enchaînent. Celle face à Fleury en championnat est arrivée vite, et nous avons pu nous remobiliser (victoire 4-0). Il fallait réagir, et on a réussi, c'est juste dommage d'avoir attendu ce petit bémol dans la saison pour le faire, mais parfois, c'est nécessaire. C'est difficile à dire car on a perdu un titre, mais on va arriver sur une fin de saison où des parties importantes nous attendent. A nous d'être prêtées, on a été averties donc j'espère que ça nous servira de leçon.

Je pense que le mot d'ordre était de se remettre au travail, et ce, dès la séance d'entraînement qui a suivi. Il fallait se reconcentrer sur le terrain puisque c'est là qu'il faut se réfugier lorsque ça arrive. Forcément, on échange entre nous, avec le staff, même si on n'attend pas une défaite pour discuter. Même quand on gagne, il faut savoir se remettre en question, c'est ce qui fait notre force depuis plusieurs années. La réaction était espérée, tout le monde avait envie de mieux faire et je ne pense pas qu'on avait besoin d'un message en particulier. On est toutes des compétitrices, on était toutes déçues et on voulait réagir."

"Une belle opportunité de découvrir" le stade de la Luz

Un mot sur le stade de la Luz que vous allez découvrir...

"C'est la première fois que j'y joue, ce sera l'opportunité de découvrir un nouveau stade, ce qui fait toujours plaisir. On apprécie forcément évoluer dans de grandes enceintes avec de belles conditions pour s'exprimer."

Quelle joueuse de Benfica souhaitez-vous ressortir avant le match ?

"Je vais citer Jessica Silva, qui est passée par l'OL (2019-2021). On s'est recroisées lors de la rencontre entre la France et le Portugal, et se sont toujours de belles retrouvailles. Je suis contente de la revoir. On s'entendait bien lorsqu'elle était à l'Olympique lyonnais, on a partagé de bons moments. Mais quand la partie a démarré, il n'y a plus d'amie, plus d'affinité. Elle est très importante pour son équipe grâce à sa vitesse et sa technique, il faudra donc s'en méfier."