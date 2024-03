Le Sommer : "À nous de monter qu’on est l’OL" contre Benfica

Vendredi (21h), l’OL affronte Fleury en championnat, une semaine après l’élimination en Coupe de France. Toutefois, l’échéance de la Ligue des champions approche à grands pas contre Benfica.

En temps normal, la réception de Fleury vendredi (21h) à Décines aurait servi de préparation en vue de la Ligue des champions qui fait son retour. Seulement, l’élimination en Coupe de France contre cette même équipe a apporté un sentiment de revanche dans les rangs de l’OL. Cela n’effacera rien, mais Sonia Bompastor ne devrait pas en profiter pour faire tourner avant le rendez-vous européen. Ce dernier est déjà forcément dans les têtes lyonnaises, car la Ligue des champions reste un moment à part dans la saison. Qualifiées pour les quarts de finale, les Fenottes iront mardi à Benfica avant de recevoir le club lisboète le 27 mars au Parc OL.

Une affiche alléchante sur le papier, les Portugaises ayant tenu en échec le Barça lors de la dernière journée de poule (4-4). "Pour les avoir vu jouer un peu dans cette Ligue des champions, c’est une équipe qui a de la qualité, qui a des qualités individuelles. On les a aussi jouées en Ligue des Nations parce qu’il y a beaucoup de joueuses du Portugal. Donc c’est une équipe assez jeune et à la fois une équipe qui n’a rien à perdre donc méfiance, s’est confiée Eugénie Le Sommer à Stats Perform. Elles avaient déjà joué contre l’OL en 2021, je n’étais pas là (en prêt à l’OL Reign), elles avaient fait bonne figure. À nous de montrer qu’on est l’OL, qu’on est meilleures qu’elles."

Les Fenottes vont retrouver Jessica Silva

En reprenant confiance contre Fleury, les Lyonnaises pourraient arriver dans de meilleures dispositions à l’Estadio da Luz, antre du Benfica. Ce quart de finale sera l’occasion pour de nombreuses joueuses de retrouver une tête familière dans le camp d’en face. Passée à l’OL entre 2019 et 2021, Jessica Silva est aujourd’hui la chef de file offensive du Benfica.

Coupée dans son élan à Lyon à cause d’une rupture du ligament croisé, la Portugaise n’avait pas réussi à s’imposer (6 matchs) mais avait conquis les cœurs dans le vestiaire. "C’est une bonne joueuse et une fille qui s’était très bien intégrée dans l’équipe, a poursuivi l'attaquante française. On était contentes de la revoir quand on a joué contre le Portugal. C’est une joueuse aussi qui va très vite, qui est très technique. Il faudra s’en méfier parce qu’elle est importante dans cette équipe de Benfica. On sait à quoi s’attendre, mais parfois, même quand tu connais l’adversaire, c’est quand même difficile."