Cherki (OL) n’a pas été retenu avec les Espoirs

À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, Rayan Cherki va peut-être voir le train passer. Le joueur de l’OL ne fait pas partie de la liste des Espoirs donnée par Thierry Henry ce jeudi.

Son temps de jeu et ses performances actuelles à l’OL vont-ils avoir raison du statut de Rayan Cherki chez les Espoirs ? À la lecture de la liste dévoilée par Thierry Henry ce jeudi, la réponse semble clairement positive. Cadre de l’antichambre de A depuis l’arrivée du nouveau sélectionneur, le joueur lyonnais n’a pas été convoqué pour le rassemblement de mars des Bleuets. Si les anciens Gones, Malo Gusto, Bradley Barcola et Castello Lukeba seront bien de la partie contre la Côte d’Ivoire et les États-Unis, aucune trace de leur ancien compère de l’OL Académie.

Lepenant logiquement absent

Un vrai coup dur pour Rayan Cherki alors que se profilent les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le jeune Lyonnais avait clairement fait de ce rendez-vous l’un de ses objectifs de la saison et il paraîtrait bien que le train soit en train de passer sous ses yeux. Ce sera en effet l’unique rassemblement avant les JO et Cherki donne l'impression de désormais partir avec une longueur de retard. D’autant plus si des joueurs comme Antoine Griezmann ou Olivier Giroud viennent renforcer le secteur offensif des U23 pour cet évènement international. Blessé depuis le dernier rassemblement et n’ayant repris qu’avec la réserve, Johann Lepenant est lui logiquement absent de cette liste des Espoirs pour le mois de mars.