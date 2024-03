Hegerberg, Renard et Horan absentes pour OL - Fleury

Entre blessure, reprise et repos, Sonia Bompastor va devoir se passer de trois de ses cadres pour OL - Fleury. Ada Hegerberg, Wendie Renard et Lindsey Horan ne joueront pas vendredi (21h).

Un coup derrière la tête… C’est de cette façon qu’a décrit Sonia Bompastor la situation de ses joueuses depuis samedi dernier et l’élimination en Coupe de France contre Fleury. Le club francilien est de retour à Décines ce vendredi (21h), cette fois en championnat. Il y aura forcément un petit goût de revanche même si la victoire n’effacera pas l’élimination. Pour ce nouveau rendez-vous de D1 féminine, l’entraîneur de l’OL ne pourra toujours pas compter sur Lindsey Horan. Bien présente à l’entraînement ce jeudi après sa victoire en Gold Cup, "elle sera ménagée contre Fleury aussi bien en raison de son temps de jeu en sélection que le voyage fatiguant."

Reprise adaptée pour Renard

De repos, il en sera également question pour Ada Hegerberg. Victime d’un coup (in)volontaire de la gardienne de Fleury samedi dernier, l’attaquante norvégienne avait dû laisser sa place après seulement 20 minutes de jeu. Le staff de l’OL a choisi de ne prendre aucun risque après "cette très grosse béquille. Pour le match de vendredi, on va continuer à la ménager, on verra son évolution", a confirmé Sonia Bompastor qui espère retrouver Hegerberg pour le déplacement à Lisbonne mardi prochain.

En revanche, il y a très peu de chance de voir Wendie Renard être de la partie contre Benfica. Si elle a fait son retour à l’entraînement, la capitaine lyonnaise "a repris quelques parties de séance, mais pas encore de reprise totale. Elle fait quelques parties de séances avec nous, elle se sent plutôt bien, elle a de bonnes sensations, on progresse et on avance." Pas de retour imminent donc, mais la simple présence de Renard reste un élément positif dans cette semaine compliquée à gérer.