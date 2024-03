Sortie après seulement 20 minutes de jeu, Ada Hegerberg a été victime d’un mauvais coup de la part de la gardienne de Fleury. L’attaquante de l’OL a rassuré sur ses réseaux tandis que sa coach faisait la moue au moment de parler de cette nouvelle blessure.

En gênant une relance rapide de Chloé N’Gazi, Ada Hegerberg a souhaité éviter voir Fleury partir dans un contre rapide au quart d’heure de jeu. Finalement, ce geste anodin sur le coup n’a pas été sans conséquence pour l’attaquante et l’OL samedi soir. Sans que l’on sache vraiment si cela a été volontaire ou non, la gardienne francilienne s’est permis de taper dans le pied de la Norvégienne qui s'est écroulée au sol. L’arbitre de la rencontre n’ayant pas vu la scène, c’est une explication de texte qui a eu lieu à l’entrée de la surface de Fleury entre des Lyonnaises incrédules face au geste de N’Gazi et Elisa Daupeux.

Si Hegerberg s’est relevée tant bien que mal, elle s’est faite une raison cinq minutes plus tard et a laissé sa place à Amel Majri. Après la rencontre, en même temps qu’elle ruminait les décisions arbitrales, Sonia Bompastor faisait la moue pour parler de l’état de son attaquante. "On va devoir attendre un peu, mais elle va devoir passer des examens lundi pour en savoir un peu plus. Pas sûr que ce soit vraiment la cheville, mais on en dira plus lundi."

La Norvégienne a fait défaut à sa sortie

À l’heure où se profile le retour de la Ligue des champions, une absence de la Ballon d’Or 2018 serait forcément préjudiciable pour l’OL. L’élimination en demi-finale de la Coupe de France a d’ailleurs montré l’importance d’Ada Hegerberg face à des formations regroupées comme le FC Fleury 91. Si l’optimisme n’était pas de mise chez Bompastor, la Norvégienne a cherché à rassurer les supporters lyonnais. Active sur les réseaux, la numéro 14 de l’OL a répondu à certains questionnements sur son état de santé, assurant que "c’était un coup violent, mais que ça ira, je vais bien". Une manière de désamorcer la bombe afin de ne pas créer de psychose dans l’environnement lyonnais ? Réponse lundi normalement.