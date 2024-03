Dominateur pendant 90 minutes, l'OL n'a malheureusement pas trouvé l'ouverture. Il a fallu attendre la séance des tirs au but. Un exercice fatal pour voir les Fenottes qui ne joueront pas leur 15e finale de Coupe de France de l'histoire (0-0, 4 tab 5).

Une grande désillusion. Il n’y a pas d’autres mots pour qualifier la prestation de l’OL ce samedi en demi-finale de la Coupe de France contre Fleury. Bousculées par l’impact physique mis par les Franciliennes, qui ont profité d’un certain laxisme de l’arbitre, les Fenottes ont été poussées dans leurs retranchements jusqu’à devoir attendre la séance des tirs au but pour savoir si qualification en finale il y aurait. Ce ne sera pas le cas avec une élimination ce samedi (0-0, 4 tab 5) ! Dans cette double confrontation contre Fleury, Sonia Bompastor voulait prendre un avantage psychologique avant le match de D1 en plus de s’offrir la qualification. Il n'y aura rien de tout ça pour les Lyonnaises...

Pourtant, tout aurait pu bien commencer pour les Fenottes au bout de la 4e minute. Sur un centre de Sara Däbritz, titulaire après son doublé à Dijon, Ada Hegerberg a dévié le ballon et il a fallu une parade réflexe du pied de la gardienne adverse pour ouvrir le score. Le bon début de match laissait penser à un match maitrisé pour les Lyonnaises et puis la machine s’est enrayée, en même temps que Hegerberg laissait ses coéquipières après 20 minutes. Touchée à la cheville, la Ballon d’Or 2018 a quitté le terrain prématurément et l’OL a commencé à balbutier son football. Entre imprécisions techniques et incapacité à vraiment se montrer dangereuses, les joueuses de Sonia Bompastor sont rentrées dos à dos avec Fleury à la pause.

Pas forcément le scénario imaginé avant la rencontre et pourtant l’OL a eu toutes les peines du monde. Eugénie Le Sommer a bien essayé de croiser sa frappe au retour des vestiaires, mais hormis des coups-francs sans danger de Majri (57e) et Marozsan (70e), il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour voir les Lyonnaises faire le siège sur le but de Fleury. Ngazi a joué les sauveuses pour sa formation en claquant la tête de Van de Donk (85e) avant qu’un pied, qu’une tête francilienne ne viennent contrer les tentatives lyonnaises. Tout s’est joué lors de la séance de tirs au but. Dans cet exercice toujours aussi aléatoire, Mbock et Le Sommer ont manqué les deux premières tentatives lyonnaises, mais tout s'est joué à la mort subite. En voyant son tir repoussé, Cascarino a malheureusement scellé le sort de l'OL, éliminé et qui perd sa couronne...