Lacazette devenait papa pendant que l'OL gagnait à Lorient (0-2)

Alexandre Lacazette auteur d’un triplé contre Toulouse le 10 décembre 2023 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Absent pour Lorient - OL samedi, Alexandre Lacazette a vécu deux heureux évènements. La victoire de ses coéquipiers (0-2) et la naissance de son troisième enfant, une petite fille.

Pour une fois, l’OL a réussi à gagner sans lui. Ce n’était pas encore arrivé depuis le début de la saison mais les Lyonnais ont enfin eu la bonne idée de prendre trois points malgré l’absence d’Alexandre Lacazette. Samedi, sur la pelouse du Moustoir, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont fait le job sans leur capitaine avec une victoire maitrisée contre Lorient (0-2). Absent car toujours pas assez remis de sa blessure à la cuisse, Lacazette pouvait donc avoir le sourire depuis Lyon, au moment de regarder le score final. Car pas sûr qu’il ait pu regarder les 90 minutes de cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1. Et pour cause…

Resté entre Rhône et Saône pendant que ses partenaires prenaient l’avion pour la Bretagne, Alexandre Lacazette a vécu un évènement heureux en plus de la victoire de siens. En même temps que Nicolas Tagliafico trouvait le chemin des filets, son capitaine devenait pour la troisième papa. A 32 ans, Lacazette a vu une petite fille du nom de Théia venir au monde samedi. Comme Pierre Sage en conférence d'après-match, toute la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais félicite les heureux parents et souhaite la bienvenue à une nouvelle Fenotte.