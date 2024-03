L’OL sans Lacazette, Mangala et Nuamah à Lorient

Orel Mangala (OL) contre André Gomes (Lille) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour le déplacement à Lorient, Pierre Sage doit composer avec trois forfaits de taille. En plus d’Alexandre Lacazette, l’OL va devoir faire sans Orel Mangala et Ernest Nuamah.

L’OL veut maintenir le suspense en ne dévoilant son groupe que le jour du match depuis trois mois désormais, toutefois, la stratégie est loin d’être concluante. Ce samedi, Régis Le Bris n’a pas attendu que son adversaire publie la liste de 20 joueurs retenus pour savoir que la formation lyonnaise serait amoindrie en entrant sur la pelouse du Moustoir. Alexandre Lacazette est quasiment un forfait assuré depuis sa non-participation à la séance d’entraînement à 48h du match. Les Merlus ont donc pu travailler en ce sens.

Cependant, l’entraîneur lorientais n’avait peut-être pas prévu qu’Ernest Nuamah ne soit pas sur le terrain. Pourtant, c’est bien ce qu’il va se passer puisque le Ghanéen n’a pas fait le voyage jusqu’en Bretagne. À ces deux absences offensives, Pierre Sage va devoir également composer sans Orel Mangala. Ce n’est pas vraiment une surprise, car le milieu belge avait été annoncé comme souffrant jeudi, mais c’est forcément un coup dur.

Kumbedi et Diawara de retour dans le groupe

Trois absences majeures pour un match capital, l’OL n’a pas été verni. Pierre Sage va-t-il revoir sa position et abandonner le 4-3-3 ? Le passage à trois derrière pourrait être une solution même si la suspension du coteau suisse Maitland-Niles s’avère préjudiciable et donc une solution en moins. Clinton Mata devrait logiquement faire son retour dans le onze avec comme suppléant Saël Kumbedi qui réintègre le groupe lyonnais. Ayant joué 90 minutes avec la réserve, Johann Lepenant n’est pas du voyage au milieu au contraire de Mahamadou Diawara et Paul Akouokou.

Le groupe de l’OL à Lorient : Lopes, Perri - Adryelson, Caleta-Car, Lovren, Henrique, Kumbedi, Mata, O'Brien, Tagliafico - Akouokou, Caqueret, Diawara, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Orban