Lorient - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 25e journée de Ligue 1 entre Lorient et l’OL.

L’avant-match

Une semaine après la défaite contre Lens, l’OL doit montrer qu’il est bien guéri et qu’un revers ne vient pas altérer la confiance acquise durant tout le mois de février. Seule la vérité du terrain parlera ce samedi à Lorient dans un match qui sent le souffre. En plus d’affronter un concurrent direct dans la course au maintien, les Lyonnais ont surtout vu Montpellier aller s’imposer à Nice vendredi soir. Les Montpelliérains ne sont plus barragistes et cette 16e place est désormais provisoirement à seulement quatre longueurs avec Le Havre. Il y a donc urgence pour l’OL qui ne peut se permettre de prendre cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1 à la légère.

La formation de Pierre Sage ne pourra de toute façon pas se le permettre avec les absences notables dans l’effectif. Avec les forfaits d’Alexandre Lacazette, Ernest Nuamah et Orel Mangala en plus de la suspension d’Ainsley Maitland-Niles, le groupe lyonnais est forcément démuni au moment d’affronter Lorient. Pas forcément le scénario rêvé pour un match important, mais l’occasion pour certains de montrer à leur entraîneur qu’il peut compter sur eux pour faire la différence. À Malick Fofana, Rayan Cherki ou même Corentin Tolisso de répondre sur le terrain.

À quelle heure se joue Lorient - OL ?

Comme la semaine dernière, les supporters de l’OL suivant aussi bien les garçons que les filles vont devoir faire un choix. Du moins pendant un mi-temps. Avec un coup d’envoi programmé à 17h, les joueurs de Pierre Sage vont lancer les hostilités de cette fin d’après-midi 100% OL avant la demi-finale de Coupe de France féminine à 17h45 entre les Fenottes et Fleury. Le coup d’envoi sera donné par Mr Vernice.

Sur quelle chaîne voir Lorient - OL ?

Comme face à Lens dimanche dernier, les supporters lyonnais restés entre Rhône et Saône (ils seront 412 au Moustoir) devront se brancher sur Prime Video pour suivre la rencontre. Les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Benoit Cheyrou. En avant-match, un autre ancien joueur de l’OL sera présent. Après Cris, c’est au tour de Frédéric Piquionne de lancer cette rencontre.