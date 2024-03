Bleues : Aulas (ex-OL) répond aux accusations de Diacre

Pointé du doigt par Corinne Diacre pour son pouvoir au sein de la FFF, Jean-Michel Aulas a riposté. L’ancien président de l’OL estime que l’entraîneure est la "seule responsable de son licenciement".

Ce n’est pas forcément l’effet d’une bombe qu’a créée la première sortie médiatique de Corinne Diacre depuis son limogeage des Bleues il y a un an. Toutefois, l’ancienne sélectionneuse n’a pas forcément pris de pincettes pour désigner les coupables de ce départ. Elle s’est montrée plus que clair en pointant du doigt Jean-Michel Aulas et certaines joueuses de l’OL. Estimant qu’"à partir du moment où il (Aulas) allait prendre du pouvoir à la Fédération, je savais que mes jours étaient comptés" dans L’Équipe, Corinne Diacre a clairement nommé le coupable.

Vendredi, au lendemain de l’interview de Diacre, l’ancien président de l’OL a tenu à réagir dans un communiqué publié sur son compte X (ex-Twitter). "Ce n'est pas la première fois que Madame Corinne Diacre s'en prend à moi, a rappelé le dirigeant (74 ans), avant de rappeler l'identité des autres membres qui ont participé à l'audit au sein de l'instance. (...) Je ne peux que déplorer que Madame Corinne Diacre persiste à me croire à l'origine d'une situation dont elle est l'unique responsable."

"Des carences graves en matière de management"

Considérant que ne pas se soumettre aux demandes d’Aulas d’avoir plus de Lyonnaises en Bleues et surtout avec un plus grand rôle a joué contre elle, Corinne Diacre l’a forcément mauvaise, même douze mois après. De son côté, Jean-Michel Aulas assure que le management de l’entraîneure a été à l’origine de ce départ précipité et validé suite à un audit de la FFF. "Le management de Corinne Diacre a d'ailleurs conduit à une situation sans précédent dans l'histoire du football féminin, contraignant les meilleures joueuses françaises à refuser de jouer sous les couleurs bleues tant que Corinne Diacre en serait à la tête, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde de 2023."

Une remise en question personnelle serait donc adaptée, ce qui ne semble pas forcément le cas chez Corinne Diacre.