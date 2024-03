Sèchement battue par Saint-Priest et Saint-Etienne, la réserve de l’OL souhaitait retrouver la victoire dans le derby contre Chassieu-Décines. Malgré l’ouverture du score adverse, les Lyonnais ont inversé la tendance grâce à Sekou Lega et Djibrail Dib.

L’OL jouait à la maison, mais son adversaire n’était pas loin de pouvoir en dire autant sur la pelouse du terrain Gérard Houllier vendredi soir. Avancée en raison de la demi-finale de la Coupe de France féminine samedi à 17h45, la rencontre entre la réserve lyonnaise et Chassieu-Décines était un vrai derby. Un duel séparé de seulement quelques kilomètres si l’on prend compte des sièges sociaux des deux formations.

Néanmoins, vendredi soir, il n’y avait pas de voisins ou même copinage qui n’existaient entre les hommes de Gueïda Fofana et ceux d’Andréa Damiani. Dans la lutte pour le maintien en National 3, l’opposition entre l’OL et Chassieu-Décines était d’une importance capitale. Heureusement pour les coéquipiers d’Islam Halifa, le scénario a tourné en leur faveur pour se donner un peu d’air sur la zone rouge (2-1).

Lega, au four et au moulin

Pourtant, en concédant l’ouverture du score à la 33e minute sur un penalty provoqué par Yacine Chaïb, l’OL ne s’est pas forcément facilité la tâche pour rebondir après deux échecs cuisants contre l’AS Saint-Priest et l’AS Saint-Etienne. Face à des Chasselands qui restaient eux sur deux succès de suite, les Olympiens ont trouvé les ressources nécessaires pour l’emporter. Sans Mohamed El Arouch mais avec Johann Lepenant dans le groupe, les Olympiens s’en sont remis à leur homme fort depuis le début de l’année 2024 : Sekou Lega.

En échec lors de son prêt à Bastia, l’attaquant a vite repris ses habitudes avec la réserve. Auteur du but de l’égalisation juste au retour des vestiaires (53e), l’attaquant s’est mué en passeur pour offrir la victoire aux siens. Sur un de ses ballons, Djibrail Dib a parfaitement signé son entrée en jeu en marquant le deuxième but de l’0L à un peu moins de dix minutes de la fin. Avec une 7e victoire cette saison , les hommes de Fofana remontent provisoirement à la 5e place et prennent un peu leurs distances sur la zone rouge.