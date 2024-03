Fofana ne pense pas à son avenir avec la réserve de l’OL

Ayant prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, Gueïda Fofana est concentré dans sa mission avec la réserve de l’OL. Et ne voit pas forcément plus loin que la fin de la saison pour le moment.

Obligé de raccrocher prématurément les crampons, Gueïda Fofana a rapidement endossé le costume d’entraîneur. Dans le staff technique de la réserve depuis maintenant six ans, l’ancien milieu de terrain a pris les rênes du groupe Pro2 en 2019. Dans une catégorie qui a bien évolué depuis ces dernières années avec des joueurs de plus en plus jeunes, l’entraîneur lyonnais n’a pu empêcher la descente lyonnaise en National 3.

Actuellement 8e de la poule K, l’OL n’est pas prêt de remonter à l’étage supérieur et ça ne semble pas forcément être l’objectif. "Ce n’est pas un long fleuve tranquille, le groupe Pro 2. Des fois, on peut se retrouver quasiment sans attaquant, ou avec sept milieux de terrain…, a avoué Fofana chez nos confrères du Progrès. Franchement, pour performer avec les petits, on doit être minutieux et aligner toutes les planètes pour gagner un match de la collation à la 95e minute, car on n’a pas de marge."

"Allons valider le maintien d'abord"

En poste depuis désormais cinq ans, Gueïda Fofana avait prolongé en cours de saison dernière pour deux années supplémentaires. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club rhodanien, peut-il voir plus loin ou au contraire sauter sur une occasion dès cet été ? Sur cette question, le titulaire du BEFF (brevet d'entraîneur formateur de football) a préféré rester vague. "Ce n’est pas le moment d’y répondre. J’ai rencontré le directeur sportif (David Friio) récemment, qui souhaite qu’on continue d’ancrer ce qu’on fait. Allons déjà valider ce maintien avant de trancher quoi que ce soit. Pour l’instant, j’en suis là."

Ayant été sollicité par le passé pour intégrer un staff professionnel, Gueïda Fofana n’en est finalement qu’au début de sa carrière de coach, à seulement 32 ans.