Lindsey Horan au duel avec Vanessa Gilles lors d’Etats-Unis – Canada en 2021 (Photo by Alex Menendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Qualifiés pour les demi-finales de la Gold Cup, les États-Unis et le Canada s’affrontent dans la nuit de mercredi à jeudi (4h15). Qui de Lindsey Horan ou Vanessa Gilles ira en finale ?

Elles sont amies dans la vie, mais dans la nuit de mercredi à jeudi, il n’y aura pas d’amitié qui tienne entre Lindsey Horan et Vanessa Gilles. La deuxième place des États-Unis en poule a voulu que les Américaines se retrouvent du même côté de tableau que le Canada pour aller chercher la Gold Cup. Les quarts de finale passés sans encombre, les deux nations nord-américaines se retrouvent donc sans surprise dans le dernier carré de la compétition. L’objectif ? Décrocher un ticket pour la finale qui se tiendra dans la nuit de dimanche à lundi (1h15) à San Diego et espérer devenir la première sélection à soulever le trophée de cette 1re édition de la Gold Cup.

2 buts pour Horan, 3 clean-sheet pour Gilles

À l'issue de cette demi-finale, il y aura forcément une déçue entre Horan et Gilles et donc une joueuse qui retrouvera plus rapidement que l’autre l’OL. Ce sera trop juste pour être sur le pont contre Fleury en demi-finale de Coupe de France samedi (17h45) mais les deux Lyonnaises ont à cœur de soulever ce trophée continental pour effacer les déceptions récentes liées notamment à des éliminations précoces à la Coupe du monde 2023. Lindsey Horan, auteure de deux buts sur penalty depuis le début de la compétition, devrait logiquement porter le brassard de capitaine et croiser la route de Vanessa Gilles. Après un premier match au repos, la défenseuse a enchaîné trois matchs et trois clean-sheet.