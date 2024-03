O'Brien veut que l'OL "regarde plus vers le haut que vers le bas"

Jake O’Brien célébrant son but lors de Rennes – OL. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Parmi les révélations lyonnaises de cette saison, Jake O'Brien espère voir l'OL finir l'exercice 2023-2024 en trombe.

Première saison et intégration réussie pour Jake O'Brien, deuxième meilleur buteur derrière Lacazette, titulaire indiscutable depuis Reims. Le jeune Irlandais est arrivé Crystal Palace après avoir fait un crochet par la Belgique et Molenbeek pour un essai et aujourd’hui, il est le patron de l’arrière-garde lyonnaise. Si sur le terrain tout se passe bien, que pense-t-il du championnat français et du niveau chaque week-end ?

"Je savais en arrivant que c’était une ligue très compétitive avec plusieurs bonnes équipes. Je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. On a perdu beaucoup de matchs en début de saison, mais depuis Noël, ça va mieux. On est encore loin de là où on voudrait être, on a encore du chemin à parcourir, a tempéré le défenseur sur la chaine du club. C’est important de regarder en haut, mais aussi de se rendre compte qu’on n’est pas loin des équipes qui sont derrière. Les deux matchs qui arrivent vont être importants. Ce seront des matchs contre des équipes avec lesquelles nous sommes en concurrence directe. Si on gagne, on pourra s’éloigner d’elles".

Lorient, premier rendez-vous crucial

Jake O'Brien est toutefois bien conscient que le championnat ne sera pas encore fini au moment de la trêve internationale et qu’il reste encore quelques batailles à gagner avant de pouvoir souffler et "regarder plus en haut qu’en bas". La dynamique en décembre et lors du mois de février a permis de retrouver de l'espoir à l'OL, mais le revers (0-3) contre Lens a un peu tout rebattu.

"C’était décevant pour nous tous. Nous n’avons pas été assez précis des deux côtés du terrain, en attaque et en défense. Nous devons travailler là-dessus. Les trois buts que nous avons encaissés étaient évitables, et nous aurions dû mieux défendre en tant que dernier défenseur. J’ai parlé avec Nemanja Matić, il m’a dit qu’il préférait perdre trois matchs largement plutôt que d’en perdre 5 à seulement 1-0. Nous allons retourner sur le terrain et travailler davantage."

Un manque d’efficacité dans les zones de vérités qui ont couté cher à l’OL, même si la zone de relégation reste à 5 points. L’Olympique lyonnais doit relancer la machine tout d’abord samedi contre Lorient, puis contre des concurrents directs dans les semaines à venir. Après la confrontation contre les Merlus, l’OL affrontera, successivement Toulouse, le Stade Reims et le FC Nantes, des adversaires ayant le même objectif : le maintien.