OL : Matic, le grand frère du vestiaire

Débarqué il y a tout juste un mois à l’OL, Nemanja Matic s’est déjà imposé. Aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire lyonnais.

Qui a dit que l’ancienneté prévalait au moment d’asseoir son autorité ? Certainement pas Nemanja Matic. En l’espace d’un mois, le milieu serbe a pratiquement mis tout le monde d’accord quant à l’effet positif de son arrivée à l’OL. À 35 ans, il ne représente certes pas l’avenir du club lyonnais, mais en quelques matchs, il a montré tout ce qu’il manquait à cette formation depuis des mois. En voyant l’OL jouer, Laurent Blanc se dit probablement qu’il avait vu juste en pointant l’absence de cette sentinelle au milieu.

N’étant pas loin du double-mètre, Nemanja Matic n’est pas forcément un monstre physique à proprement parler pour un 6, mais sa panoplie tactique et technique font le reste. "Il dégage quelque chose, du charisme ; il est à la fois simple et disponible, mais il renvoie beaucoup de sérieux. Dans le vestiaire, il assume ce rôle. Il sait rendre les partenaires heureux, mais aussi être exigeant, a déclaré dithyrambique Pierre Sage vendredi. Il a une forme de leadership naturel."

"J'essaye d'apporter mon expérience dans cette jeune équipe"

En seulement un mois et s’il n’est peut-être pas le plus vocal des joueurs lyonnais, Nemanja Matic a apporté toute son expérience et sa culture de la gagne acquise à Chelsea, Manchester United ou encore l’AS Roma. Un pedigree à faire pâlir certains Lyonnais et c’est là, tout le rôle du Serbe. À 35 ans, il se retrouve à être important dans le jeu, mais aussi dans la transmission au quotidien. Maxence Caqueret revit à ses côtés tandis qu’Orel Mangala avouait jouer avec le Serbe sur console et n’espérait certainement pas partager un jour un même maillot avec Matic.

"Ça, ça veut dire que je suis vieux (rires). Certains joueurs dans l'équipe ont quinze, seize ou dix-sept ans de moins que moi (il a 35 ans)... Je comprends qu'ils aiment jouer avec moi sur leur Playstation. J'essaye de les aider du mieux possible, je suis là pour ça, mais je dois aussi me focaliser sur mon jeu à moi, mon rôle sur le terrain et ce que je dois faire pour aider l’équipe."

Il n’est pas le père spirituel, mais Matic pourrait bien jouer ce rôle de grand frère afin de permettre à l’OL d’atteindre ses objectifs à la fin de la saison. Et il ne pourra alors plus dire qu’il n’a "pas transformé cette équipe". Un peu quand même.