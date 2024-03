Ahmed Kantari (Valenciennes) : "L’OL doit être content du tirage"

Dernier représentant hors Ligue 1 de cette Coupe de France, Valenciennes a hérité de l’OL en demi-finale. Le club nordiste concède un tirage compliqué, mais est content de pouvoir goûter à l’ambiance de Décines.

S’il ne savait pas encore qui serait son adversaire avant le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, Valenciennes était au moins sûr d'une chose : ce serait un club de Ligue 1 au programme début avril. Restait à savoir qui de l’OL, Rennes et le PSG ou Nice se mettraient en travers de la route valenciennoise. Le hasard a décidé que ce serait les joueurs de Pierre Sage du côté de Décines le 2 ou 3 avril prochain. "C’est un tirage très difficile, je pense que les Lyonnais sont contents du tirage, mais pour nous, ça va être très compliqué d’aller jouer là-bas, mais on ira avec nos armes", a réagi Ahmed Kantari, le coach du VAFC, après le tirage au sort.

Après Bourgoin contre Saint-Priest, Décines début avril

S’ils auraient logiquement préféré jouer du côté du Hainaut cette demie afin d’augmenter leur chance de qualification, les joueurs de Valenciennes vont pouvoir découvrir le Parc OL pour la première fois. La lanterne rouge actuelle de la Ligue 2 est dans l’antichambre depuis la saison 2014-2015 et n’a donc pas pu goûter à l’enceinte de Décines. Ce sera chose faite.

"On est impatient d’aller découvrir le Parc OL, on va jouer une très grande équipe qui est dans une très bonne dynamique, a poursuivi le coach sur le site du club. On est en tout cas très content d’offrir une telle affiche à nos supporters et que notre groupe puisse vivre ce genre d’ambiance et se frotter à une des meilleures équipes de notre championnat."

Après Bourgoin pour affronter l’AS Saint-Priest, Valenciennes sera prochainement de retour dans la région.