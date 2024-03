22 clubs partenaires invités à l’entraînement de l’OL féminin

Ce samedi, les joueuses de l’OL étaient quasiment au complet à la veille du déplacement à Dijon. Ce retour à l’entraînement pour les internationales s’est fait sous le regard de plusieurs enfants de clubs partenaires du club lyonnais.

Décidément, la tribune du terrain Gérard Houllier ne cesse de se remplir depuis une semaine. Dimanche dernier, après la victoire contre le FC Metz, l’OL avait décidé d’ouvrir au public la séance d’entraînement des joueurs de Pierre Sage. Un vrai succès populaire avec 2 000 ayant répondu au rendez-vous. Ce samedi, ils étaient un peu moins nombreux, mais ce n’est pas pour autant que les 1 400 spectateurs présents au GOLTC n’ont pas fait de bruit. La bande à Pierre Sage avait laissé la place à celle de Sonia Bompastor.

C’est face à une tribune comble que les Lyonnaises ont repris le chemin de l’entraînement collectif à la veille du déplacement à Dijon. "Pour les joueuses, c’est le retour au club après avoir été chacune à travers le globe avec des discours différents, nous a confié la coach avant la séance. Donc, elles reviennent, elles sont contentes de se retrouver, de retrouver le staff et d’avoir une séance dans laquelle elles ressentent le soutien du public, ça redonne le sourire et de la confiance sur l’aspect mental et surtout, c'est quelque qui leur tient à cœur."

Un boost pour les joueuses lyonnaises

Si le club n’avait pas communiqué officiellement sur cette séance publique, c’est avant tout parce que l’OL tenait à remercier certains clubs partenaires de leur soutien lors du match contre le PSG à la mi-février. Avant la fin des vacances scolaires, le choix a donc été fait d’inviter plusieurs enfants de 22 clubs partenaires comme le CS Ozon ou encore le FC Vénissieux pour cette heure d’entraînement. Les fidèles kops étaient également de la partie pour faire grimper cette affluence à 1 400 personnes, le tout sous le regard de Vincent Ponsot, directeur général de la section féminine.