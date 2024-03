Ligue 1 : le calendrier de l’OL en mars

Alexandre Lacazette lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce dimanche, l’OL reçoit le RC Lens à Décines à 20h45. Ce rendez-vous de la 24e journée lance un mois de mars composé de quatre matchs de championnat.

Au moment de voir certains de ses joueurs partir rejoindre leur sélection, l’OL en saura certainement un peu plus sur la fin de saison qui l’attend en Ligue 1. Remonté à la 10e place grâce à sa série de quatre victoires consécutives en championnat, la formation rhodanienne est sur une pente ascendante. Mais comme l’a si bien dit Pierre Sage vendredi en conférence de presse, ses joueurs ne peuvent se permettre de se focaliser sur ce qu’il se passe devant, mais bien regarder ce qu’il peut y avoir derrière. Avec seulement six points d’avance sur Lorient, barragiste, la marge de manœuvre est plutôt limitée. Cela tombe bien puisque les Merlus sont au programme lyonnais pour ce mois de mars.

Encore une date à programmer contre Reims

Avant de se rendre en Bretagne samedi prochain (17h), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont lancer les hostilités ce dimanche à Décines face au RC Lens (20h45). Cette réception représente un bon test pour juger réellement les progrès lyonnais ces dernières semaines avec pourquoi pas la possibilité de revenir à cinq longueurs des Sang et Or. Après Lens et Lorient, l’OL se déplacera une deuxième fois de suite juste avant la trêve internationale.

Une visite du Capitole et de Toulouse est au programme de la 26e journée de Ligue 1, le vendredi 15 mars (21h). Il sera ensuite temps pour certains de rejoindre leur sélection avant de terminer le mois par un quatrième et dernier match de championnat. Si la date n’a pas été confirmée, l’OL recevra le Stade de Reims le week-end du 30 mars, quelques jours avant la demi-finale de la Coupe de France.