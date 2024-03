Bompastor convoque 18 joueuses pour Dijon - OL

Sonia Bompastor qui dirige l’entraînement du groupe professionnel de l’OL féminin (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après deux semaines de trêve, l’OL retrouve le championnat dimanche à Dijon. Pour ce 16e rendez-vous de la saison, Sonia Bompastor a convoqué 18 joueuses dont Melchie Dumornay.

En lâchant à la presse, dont Olympique-et-Lyonnais, le morceau dès samedi matin, Sonia Bompastor avait tué tout suspense concernant son groupe pour le déplacement à Dijon. Ayant repris l’entraînement collectif ces derniers temps, Melchie Dumornay signe son grand retour dans les rangs de l’OL, après quatre mois sur le flanc à cause d’une blessure à la cheville. C’est donc forcément la bonne nouvelle de cette reprise du championnat pour les Fenottes qui vont également pouvoir compter sur les retours de Perle Morroni et Dzsenifer Marozsán en Bourgogne.

Cinq absences majeures en Bourgogne

Dans ce groupe de 18 joueuses retenues, on peut noter les présences des jeunes Maéline Mendy et Kysha Sylla qui signe son retour après une longue période de blessure. Pour le reste, Sonia Bompastor avait annoncé la décision de faire reposer Eugénie Le Sommer et Daniëlle van de Donk, toutes deux absentes à l’entraînement public ce samedi.

Le groupe de l’OL à Dijon : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Mbock, Morroni, Sombath, Sylla - Däbritz, Damaris, Dumornay, Majri, Marozsan, Mendy - Becho, Cascarino, Diani, Hegerberg