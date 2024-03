Présent dans la dernière liste du Brésil en novembre dernier, Lucas Perri fait les frais de sa situation à l’OL. Le gardien brésilien n’a pas été retenu dans la première sélection du nouveau coach Dorival.

En rejoignant l’OL et en acceptant une période d’observation de six mois, Lucas Perri savait pertinemment que sa place au sein de la sélection brésilienne serait en péril. Cela n’a pas manqué puisque pour la première liste de la Seleçao depuis son arrivée en France, le gardien n’a pas été retenu. Avec seulement 180 minutes et deux matchs de Coupe de France, Lucas Perri n’a pas convaincu le nouveau sélectionneur Dorival de le maintenir comme troisième dans la hiérarchie. Pourtant, avec la blessure d’Alisson, il restait deux places derrière Ederson.

Adryelson également absent

Présent dans la liste de novembre, Perri a vu Bento (Athletico) et Rafael (Sao Paulo) lui griller la politesse pour le rassemblement de mars. Si les deux anciens milieux de l’OL, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta seront bien de la partie pour les deux amicaux contre l’Angleterre et l’Espagne, aucun joueur lyonnais actuel n’est dans cette sélection brésilienne. Adryelson, en manque de temps de jeu à l’OL, n’est pas plus convoqué même si le défenseur part de plus loin que Lucas Perri dans cette Seleçao.