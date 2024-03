Bard (Nice) a un goût d’inachevé avec l’OL

Formé à l’OL et ayant fait ses débuts en pros à Décines, Melvin Bard n’a pas eu la trajectoire espérée dans son club formateur. Épanoui à Nice, le latéral aurait aimé plus de considération à Lyon.

Il fait partie de ces joueurs formés à l’Académie qui n’ont pas forcément eu leur chance en équipe première. Il a certes porté le maillot de l’OL à 19 reprises chez les pros, seulement Melvin Bard n’a pas eu la trajectoire qui lui était prédestinée dans les équipes de jeunes lyonnaises. Membre de la génération 2000 comme Maxence Caqueret, le latéral gauche a dû s’exiler pour vraiment se faire une place dans l’élite française.

Pas forcément retenu par Juninho et Peter Bosz au moment de son arrivée, Bard a mis les voiles vers Nice à l’été 2021 contre un chèque de trois millions d’euros. "Je pense que c’était le bon moment pour moi de partir de Lyon, c’était un bon choix, avoue-t-il aujourd’hui sur Prime Video. Je ne le prenais pas mal, mais j’étais un peu déçu quand je voyais qu’on parlait beaucoup plus d’autres joueurs."

Membre de la génération Caqueret et Kalulu

Ayant passé la barre des 100 matchs joués avec les Aiglons depuis son arrivée il y a deux ans et demi désormais, Melvin Bard s’est fait une place au soleil. À 23 ans, il reste encore perfectible, mais il se plait dans le système de Francesco Farioli qui l’a clairement remis en scelle depuis le début de la saison. Devenu un cadre de l’effectif niçois, le natif d’Écully regrette malgré tout ce goût d’inachevé avec son club formateur.

Il pointe un manque de reconnaissance, à l’image de Pierre Kalulu, membre de cette génération et parti exploser à l’AC Milan. "J’étais là, je faisais mes matchs, mais on ne parlait pas forcément plus de moi. Donc c’est sûr que ça te fait un peu chier quand même. Je me suis toujours battu pour avoir les choses que je voulais, donc je me suis dit que ce n’était rien, qu’il fallait se battre quoi qu’il arrive et performer sur le terrain pour qu’on entende parler de moi."

C’est à présent chose faite, même si ce n’est pas à l’OL.