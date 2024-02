Caqueret a vécu un premier capitanat lors d'OL - Strasbourg

Alexandre Lacazette victime d’une béquille, Maxence Caqueret a porté le brassard de capitaine de l’OL en fin de match. Une première pour le natif de Vénissieux.

Son choix de laisser tirer Strasbourg en premier lors de la séance des tirs au but a d’abord surpris. Finalement, avec l’arrêt de Lucas Perri dès la première tentative, Maxence Caqueret a pu s’avancer avec un joker en poche. Le milieu n’a pas tremblé pour mettre l’OL devant et a pris ses responsabilités. Celles de premier tireur, mais aussi celle de capitaine. Car oui, la décision de tirer ou non en premier est revenue au milieu de terrain qui a hérité du brassard après la sortie sur blessure d’Alexandre Lacazette.

Corentin Tolisso sur le flanc, Anthony Lopes ou encore Dejan Lovren sur le banc, Caqueret faisait figure d’ancien mardi soir sur la pelouse du Parc OL et donc de vice-capitaine derrière Lacazette. Une première pour le Gone avec son club formateur. "C’est mon premier match en tant que capitaine, mais ce n’est pas un changement pour moi. Je me focalisais sur le match et sur comment gagner ce match."

Cela s’est décidé lors de la séance des tirs au but, exercice durant lequel Maxence Caqueret a montré la voie. Capitaine pour la première fois chez les professionnels, le natif de Vénissieux n’en est malgré tout pas à son coup d’essai. Que ce soit dans les équipes de jeunes de l’OL ou avec celles de l’équipe de France, Caqueret a souvent joué ce rôle. Pas de quoi le déboussoler, même s’il existe forcément de la fierté de porter celui de son club au haut niveau.