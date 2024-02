L’OL n’a pas oublié l’anniversaire de Nicolas Puydebois

En ce 28 février 2024, notre consultant Nicolas Puydebois fête ses 43 ans. L’OL n’a pas manqué de souhaiter un bon anniversaire à son ancien gardien, triple champion de France.

Nicolas Puydebois peut enfin souffler un bon coup. Après un an à devoir vivre avec un âge qu’il est interdit de prononcer entre Rhône et Saône, notre consultant affiche désormais 43 bougies depuis ce mercredi. Retraité des terrains depuis 2010, il fait depuis le bonheur de nos téléspectateurs chaque lundi après sa bonne humeur et ses analyses sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". L’aventure va encore continuer, car comme le bon vin, Nicolas Puydebois se bonifie avec le temps et l’âge. Toute la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais souhaite donc un bon anniversaire à son consultant de choc.

Son club formateur ne l’a d’ailleurs pas oublié. Ce mercredi, l’OL a tenu à souligner la nouvelle bougie supplémentaire soufflée par son ancien gardien. S’il a dû vivre dans l’ombre de Grégory Coupet, notre Nicolas Puydebois régional a malgré tout disputé 17 matchs avec le club lyonnais dont quatre en Ligue des champions. Présent au début de l’époque dorée de l’OL, le natif de Bron peut se targuer d’avoir remporté trois titres de champion de France de suite (2003, 2004, 2005). Bon anniversaire Nicolas !