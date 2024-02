L’OL n’a pas voulu jouer à la loterie mardi soir

Les joueurs de l’OL et de Strasbourg lors de la séance des tirs au but (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Quand l’exercice des tirs au but est sujet à de nombreux débats, l’OL n’a pas voulu prendre de risques contre Strasbourg. Les Lyonnais avaient travaillé l’exercice en amont.

C’est un sujet qui, ces derniers mois, fait beaucoup parler en France. Après les différents échecs des équipes de France féminines et masculines, que ce soit à l’Euro ou lors des Coupes du monde, la question de savoir si la séance des tirs au but était avant tout une histoire de loterie a donné lieu à des avis divergents. La FFF a d’ailleurs lancé un vaste programme pour élucider cette interrogation, mais aussi mettre les chances du côté français pour ne pas connaitre de nouvelles désillusions. À l’OL, on se place avant tout du côté d’un exercice qui relève du travail plus que la chance, même si les avis diffèrent dans le vestiaire, comme l'avait avancé Pierre Sage avant le tour précédent.

Lucas Perri, à son aise dans l’exercice, estime qu’il y a "une part d’instinct, mais il y a aussi beaucoup de travail derrière". Vainqueur de sa 3e séance sur ses 4 dernières, le gardien brésilien a longuement discuté avec Rémy Vercoutre et Anthony Lopes avant l’épreuve fatidique. Pas de petits papiers dans les chaussettes, mais un mémo sur chaque Strasbourgeois sur l’une des nombreuses fiches de l’entraîneur des gardiens sur le banc.

4 sur 4 pour les Lyonnais

Conscient que la Coupe de France peut réserver son lot de mauvaises surprises avec la suppression des prolongations et donc une séance de tirs au but dans la foulée des 90 minutes, Pierre Sage n’a rien voulu laisser au hasard. Comme face à Lille, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont travaillé l’exercice à l’entraînement lundi, à la veille de la rencontre. Une série par-ci, par là n’aide pas forcément à être performant le jour J, mais la qualité technique doit faire le reste. "Ils ont tiré avec détermination. Ils l'ont bien fait, il n'y a pas eu trop de possibilités pour le gardien adverse, a souligné l’entraîneur lyonnais. Lundi, on a simulé une séance, de façon scolaire. Mais ce (mardi) soir, entre le grand temps de jeu pour certains, dans un grand stade, une première séance pour d'autres, je ne connais pas tous les CV…"

Si Saïd Benrahma concède qu’il y a "quand même une part de chance", Caqueret estime lui qu’il "n’y a pas forcément de logique après 90 minutes maitrisées, bien que ce ne soit pas du hasard. On l’a travaillé." Résultat des comptes, un sans-faute lyonnais mardi soir et une troisième qualification de suite après le Red Star en 2021 et Lille la saison dernière.